Golden Retriever ist ganz allein im Hundepark: Seine Reaktion bricht alle Herzen

Tampa (USA) - Eigentlich sollte es ein schöner Ausflug an der frischen Luft werden, als ein Paar aus den USA beschloss, mit ihrem Golden Retriever zu einem Hundepark zu fahren. Was dort allerdings geschah, brach ihnen das Herz.

Frauchen Andrea Conord litt sehr, als sie bemerkte, dass sich ihr Vierbeiner einsam fühlte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/andreaconord

Andrea Conord teilte auf TikTok ein Video, das ihren Besuch auf der Hundewiese dokumentierte. Die Aufnahmen können einem wirklich das Herz brechen.

Statt wir erwartet fröhlich umherzuflitzen und den Platz im Park zu nutzen, saß Vierbeiner "Boo" beinahe regungslos am Eingangstor und blickte starr nach draußen.

Der Grund? An jenem Tag war kein einziger anderer Hund im Park unterwegs. Traurig wartete Boo deshalb am Zaun auf einen Spielkameraden.

Für sein Frauchen ist dieser Anblick alles andere als leicht: "Ich finde es immer so schade, wenn keine anderen Hunde kommen", schreibt sie zu ihrem Video, in dem man sie ein mitleidiges Gesicht machen sieht.

Doch ihr enttäuschender Ausflug sollte eine überraschend schöne Wendung bekommen, als plötzlich ein Jeep an der Straße gegenüber hielt. Dort saß nämlich die Rettung drin!