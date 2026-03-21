Golden Retriever ist ständig traurig: Die Gründe sorgen immer wieder für Schmunzler

Clearwater (Florida/USA) - Golden Retriever Reef ist eine waschechte Drama-Queen. Das stellt sein Frauchen regelmäßig auf der Social-Media-Plattform TikTok unter Beweis.

Dem Golden Retriever geht es ja sooooooooo schlecht. © TikTok/Screenshot/reefthegolden_

Tatsächlich ist es nämlich gar nicht so schwer, den frechen Hund traurig zu machen. Dafür reichen ab und an nur ein paar winzig kleine Kniffe.

In einem Video zum Beispiel sieht man den Vierbeiner auf der Couch sitzen. In der Schnauze hält er einen kuscheligen Ball, während er traurig zu Boden sieht. Der Grund für seine miese Laune? Er hatte den ganzen Tag ohne sein liebstes Spielzeug verbringen müssen - weil seine Besitzerin auf die dreiste Idee gekommen war, den Ball zu waschen.

Ein wirkliches Unding für Reef, der den restlichen Tag mit Schmollen verbrachte.

Doch damit nicht genug. Auch, wenn sein Frauchen Snacks zu sich nimmt, ohne ihm etwas davon abzugeben, reagiert die Fellnase äußerst beleidigt.

Während die junge Frau in einem Clip immer wieder in eine Tüte mit Leckereien greift und sich diese schließlich in den Mund stopft, schaut der Goldie sie zunächst noch hoffnungsvoll - und dann voller Enttäuschung an. Ganz so, als hätte sein Lieblingsmensch ihn gerade verraten.