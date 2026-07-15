Sie wartet schon so lange: Hündin Eila sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die wunderschöne Hündin Eila lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause, in dem sie noch einmal erleben darf, wie schön ein Hundeleben sein kann.

Hündin Eila sehnt sich nach Liebe und einem eigenen Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, musste die 14 Jahre alte Eila in ihrem Leben bereits einiges durchmachen.

Neun Jahre verbrachte die Fellnase in der Smeura, dem größten Tierheim Rumäniens. Nun soll ihr ein weiterer Geburtstag hinter Tierheimgittern erspart bleiben. Eila sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.

Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben die Seniorin als sanfte und gutmütige Seele, die fremden Menschen jedoch zunächst vorsichtig und zurückhaltend begegnet.

Am liebsten liegt die Hündin auf einer Wiese und beobachtet in aller Ruhe ihre Umgebung. Dabei lässt sie sich langsam auf sanfte Streicheleinheiten ein und beginnt, diese immer mehr zu genießen.

Besonders mit Hundeleckerlis kann man Eilas Herz erobern.