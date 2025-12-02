Süßer Welpe irrte hilflos umher, jetzt sucht Giotto ein schönes Zuhause

Frankfurt am Main - Der noch nicht einmal ein halbes Jahr alte Welpe Giotto musste leider in seinem jungen Leben schon so einiges mitmachen. Jetzt soll für den Pudel-Mix aus dem Tierheim in Frankfurt endlich alles besser werden.

Trotz seiner schlimmen Erfahrungen hat sich Giotto sein freundliches Wesen bewahrt. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, war der arme Kerl zunächst viel zu früh seiner Mutter entrissen worden. Dann wurde er offensichtlich ausgesetzt und irrte alleine durch Frankfurt. Dort wurde er von Tierfreunden aufgelesen und in das Frankfurter Tierheim gebracht.

Glücklicherweise habe sich Giotto trotz all seiner üblen Erfahrungen sein freundliches Wesen bewahrt und hoffe, bald in ein richtiges Zuhause mit netten Menschen umziehen zu können.

Natürlich sei zu beachten, dass der süße Welpe noch alles lernen möchte, war er für ein gutes Hundeleben benötigt. Deshalb sollten alle Interessierten wissen, dass sie für den Kleinen erst einmal viel Zeit mitbringen müssen.

Darüber hinaus sei Giotto altersbedingt sehr verspielt und liebe es geradezu, mit Menschen und anderen Hunden herumzutollen und auch zu schmusen.