Golden Retriever posieren für Foto: Was dann passiert, raubt so vielen den Atem
Philadelphia (Pennsylvania) - Wer wissen will, wie virale Hits funktionieren, sollte mal bei den Golden-Retriever-Damen Emma und Ellie bzw. ihrem Herrchen Kevin Bubolz nachfragen. Die Tiere und ihr Besitzer aus Arlington waren kürzlich auf Stippvisite in Philadelphia, wo sie nicht lange brauchten, um die Menschen vor Ort zum Staunen zu bringen - und Millionen Klicks auf TikTok zu scheffeln.
Seit Mitte Oktober schlägt das kuriose Video hohe Wellen. Darin sind die Golden Retriever zu Besuch auf der sogenannten "Rocky-Treppe" zu sehen.
Dabei handelt es sich - wie der Name erahnen lässt - um die legendäre Treppe, auf der Sylvester Stallone (79) in seinem ersten "Rocky"-Film trainiert.
Schon seit Jahren gibt es dort sogar eine Statue des fiktiven Boxers Rocky, mit dessen Darstellung Stallone Filmgeschichte geschrieben hat. Natürlich handelt es sich dabei um ein ideales Fotomotiv für Emma und Ellie.
Der berühmte Ort, dessen Treppe zum Philadelphia Museum of Art führt, ist tagsüber zudem ein wahrer Touristenmagnet.
Damit aber alle ihre Aufmerksamkeit den Hündinnen schenken, ist natürlich ein Gag nötig. Diesen haben Emma und Ellie schon länger drauf.
TikTok-Video mit den Golden Retrievern geht steil viral
Zunächst sitzen die Vierbeiner artig vor der Statue. Doch kaum hat Herrchen Kevin Bubolz seine Kamera auf sie gerichtet, passiert es: Emma geht auf ihre Hinterbeine, stützt sich auf Emmas Nacken ab.
Mit ihrer rechten Vorderpfote deutet sie eine Umarmung mit ihrer Artgenossin an. Die Reaktion folgt prompt: Gleich mehreren Matrosen, die gerade auf der Treppe stehen, fällt die Kinnlade herunter.
Es bilden sich ganze Trauben von Menschen, die teils fasziniert, teils belustigt sind. Viele von ihnen zücken direkt ihr Handy, um den Moment festzuhalten.
Dieser ist allerdings alles andere als spontan, sondern eine gut choreografierte Inszenierung. Schon öfter haben Ellie und Emma diese Nummer an verschiedenen öffentlichen Plätzen dargeboten. Mit 8,8 Millionen Klicks in den ersten zehn Tagen seit der Veröffentlichung auf TikTok haben sie in diesem Fall aber auch für ihre Verhältnisse einen großen Hit gelandet.
Die Fellnasen wissen eben, wie sie ihr Publikum um die Pfote wickeln können.
