Golden Retriever posieren für Foto: Was dann passiert, raubt so vielen den Atem

Philadelphia (Pennsylvania) - Wer wissen will, wie virale Hits funktionieren, sollte mal bei den Golden-Retriever-Damen Emma und Ellie bzw. ihrem Herrchen Kevin Bubolz nachfragen. Die Tiere und ihr Besitzer aus Arlington waren kürzlich auf Stippvisite in Philadelphia, wo sie nicht lange brauchten, um die Menschen vor Ort zum Staunen zu bringen - und Millionen Klicks auf TikTok zu scheffeln.

Wo sie auftauchen, ist die Begeisterung nicht weit: Golden Retriever Emma (links) und Artgenossin Ellie. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife

Seit Mitte Oktober schlägt das kuriose Video hohe Wellen. Darin sind die Golden Retriever zu Besuch auf der sogenannten "Rocky-Treppe" zu sehen.

Dabei handelt es sich - wie der Name erahnen lässt - um die legendäre Treppe, auf der Sylvester Stallone (79) in seinem ersten "Rocky"-Film trainiert.

Schon seit Jahren gibt es dort sogar eine Statue des fiktiven Boxers Rocky, mit dessen Darstellung Stallone Filmgeschichte geschrieben hat. Natürlich handelt es sich dabei um ein ideales Fotomotiv für Emma und Ellie.

Der berühmte Ort, dessen Treppe zum Philadelphia Museum of Art führt, ist tagsüber zudem ein wahrer Touristenmagnet.

Damit aber alle ihre Aufmerksamkeit den Hündinnen schenken, ist natürlich ein Gag nötig. Diesen haben Emma und Ellie schon länger drauf.