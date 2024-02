Golden Retriever reißt sich plötzlich los: Kurz darauf sind alle neidisch auf diesen Hund

Guangdong (China) - Als sich ihr Hund mitten in der Stadt losriss, war Besitzerin Lin sicherlich alles andere als begeistert. Doch ihre Laune sollte sich schlagartig ändern, als sie bemerkte, was ihr Vierbeiner da von seinem verbotenen Ausflug mitbrachte.

Ein Golden Retriever aus China wurde für seine Besitzerin zum absoluten Glücks-Hund. © Bildmontage/Screenshot/Weibo/山海视频

Die Asiatin war am vergangenen Donnerstag mit ihrem Golden Retriever in der chinesischen Stadt Guangdong auf einem Shoppingtrip unterwegs gewesen. Als sie dann in einem Supermarkt einkaufen ging, riss sich ihr Hund plötzlich los und rannte davon.

Was Lin nicht wusste: Der freche Köter war nur wenige Meter entfernt in einen Lotto-Laden gehuscht und hatte sich dort bedient.

Als sie ihn schließlich endlich zu fassen bekam, war es bereits zu spät: Der Golden Retriever hatte sich von einem Tisch einen Lottoschein geschnappt. Weil er das Rubbellos mit seinen Zähnen beschädigt hatte, musste Lin den Schein bezahlen.

Zum Glück - wie sich kurz darauf herausstellen sollte.