Golden Retriever sieht beim Hundefriseur so traurig aus: Was dann passiert, verzückt so viele

Chicago (Illinois/USA) - Er gilt seit jeher als Wackelkandidat: Golden Retriever Burrow aus Chicago ist von Natur aus ängstlich. Eines macht ihm besonders zu schaffen: alleingelassen zu werden. Kein Wunder, dass der Rüde in diesem Monat so traurig zu seinem Frauchen schaute, als er zum Hundefriseur musste. Doch schon bald sollte sich sein "Schicksal" wenden - sehr zur Freude seiner Besitzerin sowie eines großen TikTok-Publikums.

Golden Retriever Burrow sieht verdammt traurig aus: Offenbar fühlt er sich beim Hundefriseur im Stich gelassen. © TikTok/Screenshot/burrowthegolden

Der entsprechende Clip beginnt mit dem Moment, in dem Burrow mit hängenden Ohren und traurigen Augen in Richtung seiner Besitzerin blickt. Diese hat jedoch bald darauf eine Überraschung parat.

Denn bei diesem Hundefriseur gibt es die Möglichkeit, durch die Fenster zuzuschauen. Als der Golden Retriever begreift, dass er gar nicht alleingelassen wird, schaut er gelöst und glücklich in die Kamera seiner filmenden Besitzerin.

Dieser Gefühlsumschwung wärmt nicht nur das Herz der US-Amerikanerin, sondern auch das vieler TikToker. Mittlerweile hat das Video mehr als 600.000 Klicks erhalten.

Dass es diesmal so gut gelaufen ist, ist übrigens alles andere als ein Selbstläufer. In einem Interview mit Newsweek hat Frauchen Tristan Guenther (28) diese Woche erzählt, was sie beim Hundefriseur schon durchmachen musste.