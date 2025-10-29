Golden Retriever sieht Besitzer mit neuem Hund: Reaktion lässt so viele Herzen schmelzen
North Carolina (USA) - Wenn Hundebesitzer sich einen zweiten Vierbeiner anschaffen, stellen sie sich oft die Frage, wie ihre erste Fellnase wohl auf den Neuankömmling reagieren wird. In diesem Fall hatten Ashtyn Hawthorne (21) und ihr Partner aber mit einem cleveren Trick vorgesorgt. Entsprechend entspannt konnten sie ihre Golden-Retriever-Dame Sadie Mae filmen, als der neue Hund erstmals bei ihnen auftauchte. Inzwischen lässt das fertige Video auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen.
In dem Clip steht die erste Hündin im Flur an der Haustür. Da diese über ein großes Fenster verfügt, kann Sadie Mae wunderbar sehen, wie ihre Besitzerin mit dem neuen Vierbeiner aus dem Auto aussteigt und auf sie zukommt.
Die Reaktion der Fellnase könnte eindeutiger nicht sein: Sadie Mae springt, bellt und wedelt mit ihrem Schwanz. Zwischenzeitlich läuft sie ins Wohnzimmer, um sich vor Freude im Kreis zu drehen.
Dass sie sich so sehr über den Neuankömmling freut, dürfte auch daran liegen, wie ihre Besitzer ihn eingeführt haben. Denn Sadie Mae durfte den Artgenossen namens Rio zuvor bei einem ersten Treffen kennenlernen. Daher überfielen ihre Besitzer sie mit dem Rüden nicht komplett.
Beim TikTok-Publikum kommt das gut an. Mehr als 750.000 Klicks sind seit dem 21. Oktober zusammengekommen. Derweil hat Hawthorne gegenüber Newsweek diese Woche ein Interview gegeben, in dem sie über die traurigen Hintergründe des zweiten Golden Retrievers berichtete.
Auf virales TikTok-Video folgt Nachfolgewerk mit beiden Hunden
Sadie Mae sei vier Jahre lang ihr einziger Hund gewesen, sagte die 21-Jährige dem US-Magazin. Dann sei es langsam Zeit für eine zweite Fellnase gewesen.
"Wir haben Rio von einer örtlichen Golden-Retriever-Rettungsorganisation adoptiert. Er wurde im Alter von einem Jahr aus dem Kosovo gerettet. Bei seiner Rettung hatte er Herzwürmer und war extrem scheu. Bevor wir ihn kennenlernten, war er in mehreren Pflegefamilien untergebracht", schilderte sie die traurige erste Lebensphase des Rüden.
Und weiter: "Als wir ihn sahen, verliebten wir uns auf Anhieb, und unsere Sadie Mae auch. Dieses Video zeigt, wie er endlich in sein endgültiges Zuhause kam."
Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Denn heute sind die beiden Hunde beste Freunde, wie ein kürzlich veröffentlichtes zweites TikTok-Video zeigt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/cashmoney_ashh