Staff-Mix lief herrenlos durch die Straßen Frankfurts, findet er jetzt sein Glück?

Frankfurt am Main - Für den überaus freundlichen, etwa vier Jahre alten Staff-Mix Bernd sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.

Tierfreunde brachten Bernd ins Tierheim, nachdem der Rüde durch die Straßen von Frankfurt geirrt war. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Tierfreunde hatten den Rüden entdeckt, als er herrenlos durch die Straßen Frankfurts irrte, und ihn ins Tierheim gebracht.

Dort hofften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch, dass jemand Bernd vermissen und sich bei ihnen melden würde. Weil dies leider nicht geschah, kann der Hund nun vermittelt werden.

Zu beachten gibt es allerdings, das Bernd zu den Listenhunden gehört, weshalb mit seiner Haltung bestimmte Auflagen verbunden sind. Das Tierheim bietet aber allen Interessenten an, sie bei der Erlangung der Halteerlaubnis zu unterstützen.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, ist der Rüde zudem ein so netter und unkomplizierter Kerl, dass er auch an Hundeanfänger abgegeben wird. Er freue sich über jeden Menschen in seiner Nähe und liebe es, zu kuscheln.

