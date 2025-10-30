Staff-Mix lief herrenlos durch die Straßen Frankfurts, findet er jetzt sein Glück?
Frankfurt am Main - Für den überaus freundlichen, etwa vier Jahre alten Staff-Mix Bernd sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.
Tierfreunde hatten den Rüden entdeckt, als er herrenlos durch die Straßen Frankfurts irrte, und ihn ins Tierheim gebracht.
Dort hofften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch, dass jemand Bernd vermissen und sich bei ihnen melden würde. Weil dies leider nicht geschah, kann der Hund nun vermittelt werden.
Zu beachten gibt es allerdings, das Bernd zu den Listenhunden gehört, weshalb mit seiner Haltung bestimmte Auflagen verbunden sind. Das Tierheim bietet aber allen Interessenten an, sie bei der Erlangung der Halteerlaubnis zu unterstützen.
Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, ist der Rüde zudem ein so netter und unkomplizierter Kerl, dass er auch an Hundeanfänger abgegeben wird. Er freue sich über jeden Menschen in seiner Nähe und liebe es, zu kuscheln.
Staff-Mix Bernd ist auch ein Hund für Familien und Anfänger
Über Bernds Vorleben ist natürlich nichts bekannt, allzu viel gelernt hat er aber allem Anschein nach noch nicht. So seien die Grundkommandos noch ausbaufähig und auch an der Leinenführigkeit sei noch zu arbeiten. Denn der Rüde liebe ausgedehnte Spaziergänge.
Im Tierheim ist man aber zuversichtlich, dass der sehr neugierige und lernwillige Rüde all das schnell meistern wird; vor allem dann, wenn das ein oder andere Leckerli im Spiel sein sollte.
Ob er es kennt, im Auto mitzufahren oder auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann, wissen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger nicht. Dies müsste ihm möglicherweise noch in kleinen Schritten beigebracht werden.
Wie er mit Artgenossen klarkommt, das entscheide die Sympathie. Ob er mit Katzen verträglich ist, kann bei Bedarf gerne im Tierheim getestet werden. Kinder im Haushalt sind überhaupt kein Problem. Der Nachwuchs sollte aber mindestens zehn Jahre alt sein.
Wer sich Bernd nun als neuen Mitbewohner gut vorstellen kann, darf sich gerne per E-Mail mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.