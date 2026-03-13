Hund ist bereit für Treffen mit neuer Familie: Was dann passiert, bricht so vielen das Herz

Dedham (Massachusetts, USA) - Es sah alles so gut aus. Doch dann folgte die bittere Enttäuschung. Hündin Bon Bon war in ihrem Tierheim "Shultzs Guest House" in Dedham, Massachusetts, bereits vorbereitet, um ihre zukünftige Familie zu treffen. Was stattdessen geschah, brach nicht nur ihren Pflegern das Herz, sondern auch vielen Instagram- und Facebook-Usern.

Was für ein Hundeblick! Hündin Bon Bon half er an diesem traurigen Tag leider nicht. © Instagram/Screenshot/shultzsguest

In dem entsprechenden Video sitzt die kleine Fellnase am vereinbarten Treffpunkt, wo in jedem Moment auch ihre Familie auftauchen soll. Das Problem: Sie kommt nicht.

Die Familie hat das Treffen nämlich in letzter Minute platzen lassen, weil sie sich vor Ort spontan für einen anderen Hund entschieden hat. Bon Bon scheint zu spüren, dass sie Pech gehabt hat. Zunächst blickt sie traurig in die Kamera, dann betrübt zu Boden.

Auf Instagram und Facebook löst dieser rührende Moment viel Mitgefühl aus. Seit dem 2. März hat das Video auf beiden Portalen jeweils rund eine Million Klicks erhalten. In der Kommentarspalte finden sich Hunderte Beiträge, in denen die User ihre Traurigkeit teilen.

Für Bon Bon war diese Erfahrung jedoch vergleichsweise harmlos. In einem Interview mit Newsweek erzählte ihre Pflegerin Merrill Fortier, was sie zuvor durchmachen musste.