Hund ist bereit für Treffen mit neuer Familie: Was dann passiert, bricht so vielen das Herz
Dedham (Massachusetts, USA) - Es sah alles so gut aus. Doch dann folgte die bittere Enttäuschung. Hündin Bon Bon war in ihrem Tierheim "Shultzs Guest House" in Dedham, Massachusetts, bereits vorbereitet, um ihre zukünftige Familie zu treffen. Was stattdessen geschah, brach nicht nur ihren Pflegern das Herz, sondern auch vielen Instagram- und Facebook-Usern.
In dem entsprechenden Video sitzt die kleine Fellnase am vereinbarten Treffpunkt, wo in jedem Moment auch ihre Familie auftauchen soll. Das Problem: Sie kommt nicht.
Die Familie hat das Treffen nämlich in letzter Minute platzen lassen, weil sie sich vor Ort spontan für einen anderen Hund entschieden hat. Bon Bon scheint zu spüren, dass sie Pech gehabt hat. Zunächst blickt sie traurig in die Kamera, dann betrübt zu Boden.
Auf Instagram und Facebook löst dieser rührende Moment viel Mitgefühl aus. Seit dem 2. März hat das Video auf beiden Portalen jeweils rund eine Million Klicks erhalten. In der Kommentarspalte finden sich Hunderte Beiträge, in denen die User ihre Traurigkeit teilen.
Für Bon Bon war diese Erfahrung jedoch vergleichsweise harmlos. In einem Interview mit Newsweek erzählte ihre Pflegerin Merrill Fortier, was sie zuvor durchmachen musste.
Virales Video zeigt traurigen Moment mit Hündin Bon Bon
Demnach war die Hündin mit ihren acht Geschwistern und ihrer Mutter zusammen mit rund 20 weiteren Hunden unter "unvorstellbaren Bedingungen" aus einem beschlagnahmten Haus gerettet worden, erzählte Fortier.
Das unterernährte Muttertier kämpfte noch tagelang in der Obhut von Shultzs Guest House weiter, um ihre Welpen zu säugen, bis sie schließlich an einer fortgeschrittenen Herzwurmerkrankung starb.
"Wir glauben fest daran, dass sie so lange durchgehalten hat, wie sie konnte, um sicherzustellen, dass es ihren Babys gut geht", sagte Fortier.
"Sie ist friedlich eingeschlafen, umgeben von Liebe, im Wissen, dass ihre neun wunderschönen Welpen endlich in Sicherheit sind", fügte die Tierfreundin hinzu.
Zwar musste Bon Bon danach diesen weiteren Rückschlag hinnehmen. Doch Fortier konnte Entwarnung geben. Sowohl Bon Bon als auch ihre acht Geschwister sind inzwischen alle in Familien untergekommen.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/shultzsguest