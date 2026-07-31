Golden Retriever soll aus Auto aussteigen: Was er stattdessen tut, amüsiert so viele

USA - Dieser Golden Retriever scheint ein echtes Schlitzohr zu sein. In jedem Fall sorgt Jeff aus den USA mit einer frechen Aktion für gute Laune.

Golden Retriever Jeff scheint nicht die geringste Lust auf einen Spaziergang zu haben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/justjeffreyjeff

Ob Instagram oder TikTok - das kuriose Video mit dem Rüden ist seit Anfang der Woche auf beiden Portalen abrufbar. Darin sitzt Jeff nach einer Tour im Auto.

Während die meisten Hunde wohl schnellstmöglich herausspringen würden, um ihrem Bewegungsdrang nachzugeben, scheint es bei Jeff etwas anders zu sein.

Der Golden Retriever bleibt nicht nur sitzen, er scheint dort auch bleiben zu wollen. Dann passiert es: Als sein Herrchen beginnt, ihn zu streicheln, schließt Jeff recht schnell die Augen. Danach lehnt er sich ein wenig zurück, scheint sogar zu schlafen.

Die Interpretation seines Besitzers: Jeff tue so, als würde er schlafen, um sich nicht bewegen zu müssen. Ob das stimmt, sei dahingestellt. In jedem Fall sorgt das Video für gute Laune bei den Usern. So hat es sowohl auf TikTok als auch Instagram nach nur vier Tagen bereits mehr als 500.000 Klicks erreicht.

Aber können Hunde wirklich so manipulativ sein?