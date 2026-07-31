Golden Retriever soll aus Auto aussteigen: Was er stattdessen tut, amüsiert so viele
USA - Dieser Golden Retriever scheint ein echtes Schlitzohr zu sein. In jedem Fall sorgt Jeff aus den USA mit einer frechen Aktion für gute Laune.
Ob Instagram oder TikTok - das kuriose Video mit dem Rüden ist seit Anfang der Woche auf beiden Portalen abrufbar. Darin sitzt Jeff nach einer Tour im Auto.
Während die meisten Hunde wohl schnellstmöglich herausspringen würden, um ihrem Bewegungsdrang nachzugeben, scheint es bei Jeff etwas anders zu sein.
Der Golden Retriever bleibt nicht nur sitzen, er scheint dort auch bleiben zu wollen. Dann passiert es: Als sein Herrchen beginnt, ihn zu streicheln, schließt Jeff recht schnell die Augen. Danach lehnt er sich ein wenig zurück, scheint sogar zu schlafen.
Die Interpretation seines Besitzers: Jeff tue so, als würde er schlafen, um sich nicht bewegen zu müssen. Ob das stimmt, sei dahingestellt. In jedem Fall sorgt das Video für gute Laune bei den Usern. So hat es sowohl auf TikTok als auch Instagram nach nur vier Tagen bereits mehr als 500.000 Klicks erreicht.
Aber können Hunde wirklich so manipulativ sein?
Virales Video mit Golden Retriever Jeff amüsiert die User
Laut einer Studie der Uni Zürich ist der beste Freund des Menschen offenbar cleverer, als viele denken. Demnach können die Vierbeiner sehr präzise unterscheiden, ob Menschen egoistisch oder hilfsbereit agieren, und passen ihr eigenes Verhalten entsprechend an.
Doch es kommt noch besser. Hunde sollen sogar in der Lage sein, durch ihre Körpersprache zu flunkern. Was der Mensch verbal tut, setzt der Fellfreund also mit seinem Körper um.
Die Interpretation von Jeffs Herrchen scheint also richtig zu sein. Demnach will der Golden Retriever durch Vortäuschen falscher Tatsachen an sein Ziel gelangen.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass Jeff wirklich müde ist - und ihm die Augen deshalb zufallen. Doch so oscarreif ist seine "Performance" dann auch wieder nicht.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/justjeffreyjeff