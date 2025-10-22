 1.586

Golden Retriever starrt regungslos auf Zauntor: Der Grund lässt Herzen brechen

Ein Golden Retriever, der zunächst ganz allein im Hundepark sein muss, ging auf TikTok viral.

Von Anne-Sophie Mielke

Tampa (USA) - Eigentlich sollte es ein schöner Ausflug an der frischen Luft werden, als ein Paar aus den USA beschloss, mit ihrem Golden Retriever zu einem Hundepark zu fahren. Was dort allerdings geschah, brach ihnen das Herz.

Frauchen Andrea Conord litt sehr, als sie bemerkte, dass sich ihr Vierbeiner einsam fühlte.
Frauchen Andrea Conord litt sehr, als sie bemerkte, dass sich ihr Vierbeiner einsam fühlte.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/andreaconord

Andrea Conord teilte auf TikTok ein Video, das ihren Besuch auf der Hundewiese dokumentierte. Die Aufnahmen können einem wirklich das Herz brechen.

Statt wir erwartet fröhlich umherzuflitzen und den Platz im Park zu nutzen, saß Vierbeiner "Boo" beinahe regungslos am Eingangstor und blickte starr nach draußen.

Der Grund? An jenem Tag war kein einziger anderer Hund im Park unterwegs. Traurig wartete Boo deshalb am Zaun auf einen Spielkameraden.

Für sein Frauchen ist dieser Anblick alles andere als leicht: "Ich finde es immer so schade, wenn keine anderen Hunde kommen", schreibt sie zu ihrem Video, in dem man sie ein mitleidiges Gesicht machen sieht.

Doch ihr enttäuschender Ausflug sollte eine überraschend schöne Wendung bekommen, als plötzlich ein Jeep an der Straße gegenüber hielt. Dort saß nämlich die Rettung drin!

Herzzerreißender Anblick: Golden Retriever wartet ungeduldig auf Spielkameraden

Glücklicherweise kam dann doch noch ein Kumpel des Goldies vorbei.
Glücklicherweise kam dann doch noch ein Kumpel des Goldies vorbei.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/andreaconord

Boos vierbeiniger Freund "Rusty" hatte es doch noch zum Hundepark geschafft und war sofort an der Seite des Golden Retrievers, um ihm Gesellschaft zu leisten.

Boo war wie ausgewechselt und ging mit seinem Kumpel im Park sofort auf Erkundungstour. Besitzerin Andrea freute sich: "Juhu!", schrie sie.

Auch die Zuschauer freuen sich über das unerwartete Happy End: "Ich danke Gott für Rusty, denn ich hatte Tränen in den Augen", schreibt eine Person im Kommentarbereich. Andere beschreiben die Aufnahme als "emotionale Achterbahnfahrt."

Boos Start ins Leben war kein einfacher. Er kam als Kleinster im Wurf auf die Welt und musste von einer zwielichtigen Hinterhoffarm gerettet werden. Bei Andrea fand er glücklicherweise ein sicheres und liebevolles Zuhause.

Titelfoto: Screenshot/TikTok/andreaconord

