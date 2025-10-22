Junghund abgeschoben, weil er zu viel wurde: Wer schenkt Jack eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Erst ein Jahr alt und schon im Frankfurter Tierheim: Der junge Bulldogge-Dogo-Argentino-Mix Jack sprüht vor Energie, Lebensfreude und Charme - doch Erziehung? Fehlanzeige. Jetzt steht der temperamentvolle Rüde in den Startlöchern, um noch einmal ganz von vorn durchzustarten.

Jack wurde am 30. August 2024 geboren und ist damit gerade einmal ein Jahr alt. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Wie so oft bei großen Rassen wurde auch Jack als Welpe angeschafft, ohne zu bedenken, dass aus dem niedlichen Hundebaby schnell ein kräftiger und selbstbewusster Teenager wird.

Überfordert von seiner Energie und seinem Temperament gaben seine bisherigen Halter ihn schließlich im Tierheim ab.

Dort zeigt sich Jack als offener und verschmuster Hund, der gerne spielt, spazieren geht und Wasser liebt.

Er ist sehr wissbegierig und total lernwillig. Aber er braucht Menschen, die die nötige Zeit und Geduld mitbringen, ihm das Hunde-ABC beizubringen.

Da Jack bisher kaum Erziehung genossen hat, muss man bei ihm quasi bei null anfangen.

Er läuft noch nicht ordentlich an der Leine, ist nicht ganz stubenrein und zeigt seine Freude manchmal etwas zu stürmisch. Deshalb sollten Kinder im Haushalt mindestens zehn Jahre alt und standfest sein.