Golden Retriever trifft auf Babykatze: Feelgood-Clip lässt Herzen zerfließen

Fort Worth (Texas) - Düstere Zeiten, leuchtende Feelgood-Clips: Wer sich vom stressigen Alltag eine kurze Auszeit gönnen möchte, ist bei Golden-Retriever-Dame Lucy und Babykater Nugget an der richtigen Adresse. Ein neues Video mit dem tierischen Dream-Team lässt seit einigen Tagen reihenweise Herzen zerfließen. Grund ist ein zärtlicher Rückblick auf die Kennenlernphase der beiden.

Golden-Retriever-Dame Lucy und Kätzchen Nugget © Collage: Screenshots/TikTok/@pearlsragdolls

Die US-Amerikanerin Pearl aus Fort Worth, Texas, hat den süßen Clip vergangene Woche auf TikTok hochgeladen. Darin sieht man das Kätzchen und die Hündin vor allem beim Kuscheln.

Doch auch ein paar kleinere "Experimente" bekommen die Zuschauer zu sehen. So tätschelt der kleine Kater in einer Szene am Ohr der Golden-Retriever-Dame herum, scheint es untersuchen zu wollen.

In einer anderen Szene springt er Lucy unvermittelt vor die Nase, die sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Kein Wunder: Die Hündin muss in ihrem Zuhause mit insgesamt elf Katzen auskommen.

Doch nur zu einer hat sie eine so intensive Beziehung. "Nugget liebt Lucy genau wie seine Mutter", schreibt das Frauchen entsprechend stolz im Kommentar.

Doch wer einen Blick auf ihre anderen Videos wirft, merkt schnell, dass hier ein wenig nachgeholfen wurde.