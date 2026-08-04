Gruffy hat sein Zuhause verloren: Wer gibt dem verschmusten Hund eine zweite Chance?

Hamburg - Gruffy ist seit drei Monaten im Hamburger Tierheim und sehnt sich nach einer Familie. Wer schenkt dem Hund ein Für-immer-Zuhause?

Gruffy genießt jede Streicheleinheit. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Rüde hat einen Fehler gemacht, der ihn sein Zuhause kostete. Der fünf Jahre alte Mix aus American-Staffordshire-Terrier und American Pit Bull Terrier landete als Sicherstellung im Tierheim in der Süderstraße, nachdem ein Chihuahua bei einem Beißvorfall schwer verletzt wurde.

Wenn er fremden Menschen begegnet, ist der Mischling anfangs zurückhaltend und unsicher. Die Fellnase zieht sich lieber zurück und braucht etwas, um eine Bindung und Vertrauen aufzubauen.

Wenn Gruffy sein Herz aber erstmal verschenkt hat, ist er kaum noch zu bremsen. Der Vierbeiner zeigt dann seine verschmuste Seite und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen.

Der Hund sucht die Nähe seiner Menschen und zeigt seine unbändige Freude über gemeinsame Momente auf eine stürmische, etwas grobmotorische Art.

Das Hunde-ABC kennt der Rüde nur flüchtig, gerade seine Leinenführigkeit hat großes Steigerungspotenzial.

An der frischen Luft folgt der Mischling lieber seiner Nase als den Befehlen vom anderen Ende der Leine.