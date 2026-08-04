Gruffy hat sein Zuhause verloren: Wer gibt dem verschmusten Hund eine zweite Chance?
Hamburg - Gruffy ist seit drei Monaten im Hamburger Tierheim und sehnt sich nach einer Familie. Wer schenkt dem Hund ein Für-immer-Zuhause?
Der Rüde hat einen Fehler gemacht, der ihn sein Zuhause kostete. Der fünf Jahre alte Mix aus American-Staffordshire-Terrier und American Pit Bull Terrier landete als Sicherstellung im Tierheim in der Süderstraße, nachdem ein Chihuahua bei einem Beißvorfall schwer verletzt wurde.
Wenn er fremden Menschen begegnet, ist der Mischling anfangs zurückhaltend und unsicher. Die Fellnase zieht sich lieber zurück und braucht etwas, um eine Bindung und Vertrauen aufzubauen.
Wenn Gruffy sein Herz aber erstmal verschenkt hat, ist er kaum noch zu bremsen. Der Vierbeiner zeigt dann seine verschmuste Seite und genießt jede Streicheleinheit in vollen Zügen.
Der Hund sucht die Nähe seiner Menschen und zeigt seine unbändige Freude über gemeinsame Momente auf eine stürmische, etwas grobmotorische Art.
Das Hunde-ABC kennt der Rüde nur flüchtig, gerade seine Leinenführigkeit hat großes Steigerungspotenzial.
An der frischen Luft folgt der Mischling lieber seiner Nase als den Befehlen vom anderen Ende der Leine.
Gruffy braucht einen geduldigen Trainer
Seine Pfleger sind sich aber sicher, dass er durch liebevoll-konsequentes Training und mit etwas Geduld schnell Fortschritte machen wird.
Mit weiblichen Exemplaren seiner Art kommt Gruffy gut zurecht, auf Rüden kann er hingegen gut verzichten. Bei Begegnungen während der Gassi-Runde kommt der Hund aber souverän durch die Situation.
Aufgrund des Beißvorfalls musste der Rüde einen Wesenstest samt Begegnung mit einem Chihuahua bestehen. Das damals gezeigte Verhalten konnte nicht reproduziert werden. Ganz ohne Auflagen ist die Fellnase aber nicht aus dem Test gekommen.
Gruffy trägt daher einen Maulkorb und muss an der Leine geführt werden. Seine neue Familie muss mit ihm zudem Hundetrainings absolvieren. Bei entsprechender Entwicklung und einem positiven Gutachten können die Auflagen aber gegebenenfalls wieder aufgehoben werden.
Seine Pfleger wünschen sich für Gruffy eine faire Chance in einer Familie, die Freude daran hat, mit ihm zu arbeiten.
Wer dem Rüden ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.