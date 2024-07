Golden Retriever und Baby bringen alle zum Lachen: Was haben sie da ausgeheckt?

Monmouth County (New Jersey) - Immer wieder fragten sie sich, wie das passieren konnte. Erica und ihr Mann Frank Derise aus Monmouth County, New Jersey, beobachteten tagelang, wie das Spielzeug ihres Golden Retrievers Beau regelmäßig im Laufstall ihres Sohnes Frankie landete. Schließlich fiel bei den Eltern der Groschen - sehr zur Freude von Millionen TikTok-Usern.

Während Beau dem kleinen Jungen heimlich seine Hunde-Stofftiere bringt und in den Laufstall wirft, nimmt dieser die Geschenke dankend an.

Der Grund: In dem kuriosen Video ist zu sehen, wie das Baby und der Golden Retriever zusammen unter einer Decke stecken.

Beau bringt Frankie eines seiner Kuscheltiere. Der Kleine nimmt es dankend an. © TikTok/Screenshot/beaunosebones

"Das hat uns daran erinnert, wie Beau vor seiner Geburt all seine Spielsachen in Frankies Kinderzimmer liegen ließ", schreiben sie in einem Untertitel des Videos.

"Es ist herzerwärmend, wenn man bedenkt, dass dieser Moment nur ein kleiner Vorgeschmack darauf war, wie sie heute miteinander spielen würden", ergänzen die beiden und fügen eine ältere Aufnahme an.



Darin ist Frankie noch ein Säugling, der nicht einmal krabbeln kann. Bereits zu diesem Zeitpunkt bringt ihm Beau eines seiner Hunde-Kuscheltiere.

Wer nach diesem Gute-Laune-Video nicht genug von Frankie und Beau bekommen kann, hat Glück.

Denn die beiden sind mittlerweile so beliebt auf TikTok, dass sie dort 2,5 Millionen Follower haben. Regelmäßig werden dort neue Clips der Sympathieträger hochgeladen.