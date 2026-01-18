Mann will Golden Retriever aus Pool holen: Was dann passiert, sorgt für unendlich viele Lacher

Miami (Florida/USA) - Es gibt wenige Dinge, die Golden Retriever Bauer mehr liebt, als den Pool seiner Familie. Kein Wunder also, dass er die Nerven seiner Besitzer gern mal auf die Probe stellt, wenn diese versuchen wollen, ihn nach einer Baderunde wieder ins Haus zurückzuholen.

Anfangs konnte Corey Moriarty noch über den Frechdachs lachen. © TikTok/Screenshot/imbluethesiberiann

In einem Video, das seither auf TikTok viral geht, ist Corey Moriarty dabei zu sehen, wie er dem Vierbeiner hinterherläuft und versucht, ihn einzufangen. Leider vergeblich.

Immer wieder, wenn er den Frechdachs zu fassen bekommt, reißt dieser sich wieder los - nur um so schnell er kann, in Richtung Pool zu sprinten.

Der junge Mann kann dabei nur entsetzt den Kopf schütteln, während seine Frau Emma hinter der Kamera herzlich lacht.

Egal, wie oft Corey den Hund auch zu packen bekommt und ihn zurück zum Haus trägt - kaum lässt er von dem Racker ab, rennt dieser so schnell er kann wieder davon.

Es dauert nicht lang, bis dieses Theater auch seinen Golden-Retriever-Buddy Maverick angelockt hat. Verwundert läuft der Vierbeiner zum Pool und beobachtet seinen Bruder dabei, wie er dem gemeinsamen Herrchen auf der Nase herumtanzt.

Was zunächst noch danach aussieht, als hätte Corey gerade einen Helfer für sich gewonnen, um Bauer endlich unter Kontrolle zu bekommen, stellt sich kurz darauf als Trugschluss heraus.