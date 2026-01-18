Mann will Golden Retriever aus Pool holen: Was dann passiert, sorgt für unendlich viele Lacher
Miami (Florida/USA) - Es gibt wenige Dinge, die Golden Retriever Bauer mehr liebt, als den Pool seiner Familie. Kein Wunder also, dass er die Nerven seiner Besitzer gern mal auf die Probe stellt, wenn diese versuchen wollen, ihn nach einer Baderunde wieder ins Haus zurückzuholen.
In einem Video, das seither auf TikTok viral geht, ist Corey Moriarty dabei zu sehen, wie er dem Vierbeiner hinterherläuft und versucht, ihn einzufangen. Leider vergeblich.
Immer wieder, wenn er den Frechdachs zu fassen bekommt, reißt dieser sich wieder los - nur um so schnell er kann, in Richtung Pool zu sprinten.
Der junge Mann kann dabei nur entsetzt den Kopf schütteln, während seine Frau Emma hinter der Kamera herzlich lacht.
Egal, wie oft Corey den Hund auch zu packen bekommt und ihn zurück zum Haus trägt - kaum lässt er von dem Racker ab, rennt dieser so schnell er kann wieder davon.
Es dauert nicht lang, bis dieses Theater auch seinen Golden-Retriever-Buddy Maverick angelockt hat. Verwundert läuft der Vierbeiner zum Pool und beobachtet seinen Bruder dabei, wie er dem gemeinsamen Herrchen auf der Nase herumtanzt.
Was zunächst noch danach aussieht, als hätte Corey gerade einen Helfer für sich gewonnen, um Bauer endlich unter Kontrolle zu bekommen, stellt sich kurz darauf als Trugschluss heraus.
Auf TikTok ging der Clip des frechen Golden Retrievers viral
Golden Retriever zerreißt Handtuch in zwei Stücke
Anstatt seinen Bruder zu tadeln, beginnt Maverick schon bald, ihn bei seinen Dummheiten zu unterstützen.
Während Corey mit einem Handtuch auf Bauer zuläuft, um ihn abzutrocknen, schnappt sich Maverick eines der Enden und beginnt daran zu ziehen. Das Ende vom Lied: Das Handtuch reißt in zwei Stücke, Bauer springt wieder ins Wasser.
Corey klappt dabei die Kinnlade nach unten. So hat er sich den Nachmittag sicher nicht vorgestellt. Was er auch versucht - schlussendlich landet der Pool-versessene Hund immer wieder im kühlen Nass und lässt ein ratloses Herrchen zurück.
Während Emma weiterhin nicht anders kann, als laut zu lachen, gibt Corey schließlich kopfschüttelnd auf und geht zurück ins Haus - ganz allein, ohne Bauer.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/imbluethesiberiann (2)