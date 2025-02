Golden Retriever und Baby sind am Kopierer: Was sie dort fabrizieren, lässt Herzen hüpfen

Arlington (Virginia/USA) - Was für eine Gute-Laune-Gruppe: Die Golden-Retriever-Damen Ellie und Emma, ihre Besitzer Kevin und Kate Bubolz und natürlich ihr gemeinsames Baby sorgen auf Instagram und TikTok regelmäßig für virale Hits. Grund dafür ist ihr Einfallsreichtum und die nicht enden wollende Wohlfühlstimmung. In einem ihrer neuesten Hits versammeln sich die Hunde und der kleine Junge um den Familienkopierer. Was sie dort fabrizieren, lässt inzwischen Millionen Herzen hüpfen.