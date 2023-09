Golden Retriever und Labrador sind seine Eltern: So sieht der Mischling aus

Ontario (Kanada) - Selbst für sie ist er eine Seltenheit: Die erfahrene Hundefriseurin Vanessa De Prophetis hat schon viele Hunde in ihrem Laden gesehen. Doch dieser kann auch die Kanadierin aus Ontario noch ein wenig beeindrucken.

Ein Labrador und ein Golden Retriever waren vonnöten, damit Teddy Bear das Licht der Welt erblicken konnte. © Collage: 123RF/tommeaker/123RF/lightfieldstudios

In diesem YouTube-Video nennt sie den Rüden Teddy Bear einen seltenen "Schwarzen Golden Retriever".

Doch damit dieser an sein dunkles Fell gelangen konnte, war eine andere Rasse notwendig. So ist Teddy Bear in Wahrheit ein Mischling aus Labrador und Golden Retriever.

Tatsächlich sieht der Hund eher wie ein Golden Retriever aus, der schwarz eingefärbt wurde. An einen Labrador erinnern bei dem Vierbeiner am ehesten noch die helleren Augen.

"Schwarzer Golden Retriever" klingt wie ein Widerspruch in sich. Steht doch das "Golden" in erster Linie für das goldene Fell - welches Teddy Bear augenscheinlich nicht aufweist. Dennoch kursiert dieser Begriff durchaus schon seit Längerem im Netz.