Golden Retriever verletzt sich Pfote: Was Frau sich dann überlegt, berührt so viele

Skaneateles (New York) - Wie gut, dass es "Oma" gibt! Golden Retriever Buzz aus Ohio war kürzlich mit seinem Frauchen Grace Dower (23) bei der älteren Dame zu Besuch in Skaneateles, New York. Leider verletzte sich der Rüde dort beim Spielen mit anderen Hunden an der frischen Luft, begann plötzlich zu hinken. Bald stellte sich heraus, dass Buzz einen Bruch in seiner Pfote hatte. Zum Glück war "Oma" zur Stelle.