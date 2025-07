Zu fröhlich, um wahr zu sein: Was "Raudi" mitmachen musste, bricht einem das Herz

Alles in Kürze

"Raudi" lässt sich nichts von seinem Leid anmerken und fühlt sich bei den Tierpflegern in Bergheim direkt wie zu Hause. © Bildmontage: Instagram Screenshot/Tierheim Bergheim

Die "Zuckerpuppe in Hundegestalt", wie das Tierheim ihn nennt, wurde in der Nähe einer Autobahnauffahrt mit einer Leine an einem Stoppschild festgebunden.

Feuerwehrleute retteten den kleinen Knirps und brachten ihn wohlbehalten in die Obhut der Tierkenner.

Eine erschütternde Geschichte, die das Tierheim am Dienstag auf Instagram teilte.

Warum der niedliche schwarz-weiße Rüde so herzlos ausgesetzt wurde, bleibt ein einziges Rätsel. Trotzdem: Raudi scheint sein Schicksal mehr als gut zu verkraften und zeigt keine Spur von Traurigkeit oder Angst.