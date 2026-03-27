Golden Retriever versucht wach zu bleiben: Der Grund lässt Herzen schmelzen

Charleston (South Carolina, USA) - Die Augen sind längst geschlossen. Doch sein Wille ist ungebrochen. Golden Retriever Mac aus Charleston in South Carolina wehrt sich in einem viralen TikTok-Hit standhaft dagegen, einzuschlafen. Sein Grund dafür ist ein echtes Lifestyle-Problem, das viele Leute auch von sich kennen.

Golden Retriever Mac kämpft noch mit geschlossenen Augen gegen den Schlaf. Der Grund erreicht auf TikTok ein Millionenpublikum. © Screenshot/TikTok/@madelyn_bissell

"FOMO", behauptet Macs Frauchen Madelyn Wiggins (25) im Untertitel des Clips. Demnach kann es ihr Fellfreund gar nicht leiden, etwas im Leben zu verpassen.

Und so scheint es dem Golden Retriever nur recht zu sein, aufgrund seiner "Fear of Missing Out" (Angst etwas zu verpassen), notfalls auch nur noch mit geschlossenen Augen am Geschehen teilzunehmen.

In diesem Fall will Mac offenbar unbedingt dabei bleiben, als sein Frauchen Besuch zu Hause hat. Im Clip ist ein verdächtiger Arm zu sehen, neben dem Mac sitzt.

So viel Liebe zu seinen Mitmenschen sorgt auf TikTok seit Mitte März für eine virale Welle. 3,3 Millionen Klicks sind seither zusammengekommen, dazu mehr als 800.000 Likes und jede Menge Herzchen-Emojis.

In einem Interview mit Newsweek hat sein Frauchen diese Woche verraten, wie es zu so viel Menschenliebe kommen konnte.