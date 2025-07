Golden Retriever weigert sich, sein Geschirr zu tragen: Der Trick seines Herrchens ist grandios

Atlanta (Georgia/USA) - Die meisten Golden Retriever freuen sich wie Bolle, wenn der nächste Spaziergang ansteht. Auch von Rüde Moose aus Atlanta in Georgia gibt es reichlich Fotos und Videos, die ihn draußen in Aktion zeigen. Aber kürzlich war der Wurm drin. Denn diesmal sollte der Hund ein Geschirr anlegen, das er ablehnte. Doch sein Herrchen hatte eine Idee.

Danach ist die Verwirrung perfekt. Moose läuft auf und ab, weiß nicht, was vor sich geht. Da er weiß, dass ihn sein Frauchen filmt, schaut der Hund auch fragend in ihre Richtung.

Sein Besitzer versucht es deshalb mit einem psychologischen Trick. Er legt das Geschirr einfach einem großen Stoffhund an, geht mit diesem zur Haustür.

Kaum hat der Stoffhund das Geschirr an, will Moose es auch haben. © Screenshot/Instagram/@asillygoldenmoose

Nach einer Kunstpause kommt das Herrchen zurück ins Haus. Dort streichelt der US-Amerikaner zunächst den "braven" Stoffhund.

Moose steht in diesem Moment längst bereit, um nun auch mit dem Geschirr nach draußen zu gehen. Sein Besitzer legt es ihm also problemlos an und los kann es gehen.

"Man musste nur so tun, als würde der Stoffhund spazieren gehen … und plötzlich schien das Geschirr gar nicht mehr so schlimm zu sein", freut sich der junge Mann im Kommentar neben dem kuriosen Video.

Das kommt beim Publikum sehr gut an. Denn seit Montag hat der Clip 1,7 Millionen Klicks erreicht. Dazu kommen mehr als 70.000 Likes.

Laut seiner Besitzer ist Moose Ende November 2024 geboren. Er hat also gerade erst seine Welpentage hinter sich. Kein Wunder, dass sie unter diesen Umständen noch darauf setzen, sein Verhalten mit dem ein oder anderen unkonventionellen Trick verbessern zu können.