Golden Retriever wird gestreichelt: Was er dann tut, rührt jeden Hundeliebhaber zu Tränen

Saint Louis (USA) - So bedingungslos können nur Hunde lieben! Besonders Golden Retriever gelten als anhänglich, treu und kuschelbedürftig - das zeigt auch der Fall der niedlichen Rubie. Die Goldie-Dame liebt ihr Frauchen über alles und scheint für immer in ihren Armen liegen zu wollen ...

Raelynn und Rubie teilen eine innige Umarmung. © Montage: TikTok/beautybyraelynn

Eigentlich ist die US-Amerikanerin Raelynn auf Instagram und TikTok vor allem für ihren Beauty-Content bekannt, doch hin und wieder dürfen sich ihre Follower auch über Einblicke in das Leben mit ihren Hunden freuen.

So auch in dieser Woche, als die Haar-Stylistin ein emotionales Video teilte, in dem sie und ihr Golden Retriever zu sehen sind. Die Aufnahme ging innerhalb kürzester Zeit steil viral.

Darin verkündet sie gleich zu Beginn: "Ich werde niemals Leute verstehen können, die keine Hunde mögen." Raelynn berührt ihre Goldie-Dame an ihren Pfoten - und schon gibt es kein Halten mehr.

Rubie scheint quasi um eine Umarmung zu betteln, wenige Augenblicke später kuscheln Frauchen und Vierbeiner dann auch schon innig miteinander. Dabei vergräbt Rubie ihren Kopf zunächst tief unter dem Arm ihrer Besitzerin, in einer zweiten Umarmung legt sie ihre Schnauze schließlich auf Raelynns Schulter ab.

