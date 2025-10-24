Golden Retriever wird gestreichelt: Was er dann tut, rührt jeden Hundeliebhaber zu Tränen
Saint Louis (USA) - So bedingungslos können nur Hunde lieben! Besonders Golden Retriever gelten als anhänglich, treu und kuschelbedürftig - das zeigt auch der Fall der niedlichen Rubie. Die Goldie-Dame liebt ihr Frauchen über alles und scheint für immer in ihren Armen liegen zu wollen ...
Eigentlich ist die US-Amerikanerin Raelynn auf Instagram und TikTok vor allem für ihren Beauty-Content bekannt, doch hin und wieder dürfen sich ihre Follower auch über Einblicke in das Leben mit ihren Hunden freuen.
So auch in dieser Woche, als die Haar-Stylistin ein emotionales Video teilte, in dem sie und ihr Golden Retriever zu sehen sind. Die Aufnahme ging innerhalb kürzester Zeit steil viral.
Darin verkündet sie gleich zu Beginn: "Ich werde niemals Leute verstehen können, die keine Hunde mögen." Raelynn berührt ihre Goldie-Dame an ihren Pfoten - und schon gibt es kein Halten mehr.
Rubie scheint quasi um eine Umarmung zu betteln, wenige Augenblicke später kuscheln Frauchen und Vierbeiner dann auch schon innig miteinander. Dabei vergräbt Rubie ihren Kopf zunächst tief unter dem Arm ihrer Besitzerin, in einer zweiten Umarmung legt sie ihre Schnauze schließlich auf Raelynns Schulter ab.
Virales Video zeigt herzlichen Golden Retriever
Raelynn und Rubie begeistern das Netz
Als Frauchen die Kuscheleinheit abzubrechen scheint, schmiegt sich ihr süßer Vierpfoter sofort wieder an sie ran. Ganz am Ende des Clips gibt es dann sogar noch ein Küsschen zwischen dem Duo. Und selbst dann hat Rubie noch nicht genug - und fordert weitere Streicheleinheiten.
Während Raelynn normalerweise nur einige hundert bis wenige tausend Views auf ihren Videos hat, sammelte der Clip mit ihrem Hund innerhalb von weniger als drei Tagen schon mehr als 2,5 Millionen Views ein!
Rund 620.000 User ließen außerdem bislang ein Like da. In fast 2000 Kommentaren wurde Rubie mit liebevollen Worten nur so überschüttet.
Titelfoto: Montage: TikTok/beautybyraelynn