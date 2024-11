Golden Retriever wird mit Welpe konfrontiert: Was er dann tut, verzückt so viele

Vancouver Island (Kanada) - Plötzlich war die zweite Fellnase da: Golden-Retriever-Dame Pacha wurde vor einiger Zeit mit dem Welpen-Mädchen Bucket konfrontiert. Seitdem müssen die Hunde, die auf Vancouver Island in Kanada leben, miteinander auskommen. Kürzlich hat ihr Frauchen auf Instagram die ersten gemeinsamen Monate der beiden Revue passieren lassen - in einem Instagram-Video, das mittlerweile ein Millionenpublikum verzückt.

Golden-Retriever-Welpen-Mädchen Bucket muss von ihrer Artgenossin Pacha noch viel lernen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/goldengirlpacha

Am 15. November veröffentlichte die Kanadierin den Clip (siehe unten). Darin geht es vor allem um all die Dinge, die die ältere Pacha ihrer kleinen Artgenossin seitdem beigebracht hat.

Ob es um das Auffinden von Socken im Haushalt geht, wie richtig geheult wird oder den passenden Trick, um auf den Sessel zu klettern: Pacha steht Bucket immer mit Rat und Tat zur Seite.

Dabei lässt sie auch nicht außer Acht, den richtigen Umgang mit der ebenfalls im Haushalt lebenden Katze vorzuleben. Beide Vierbeiner stoßen die Mieze im Video recht unsanft weg.

Es wird also schnell deutlich, dass die Mühen des älteren Golden Retrievers ihre Früchte tragen. Denn die kleine Bucket eifert ihrem großen Vorbild in jeder Hinsicht nach.

Von Konkurrenzdenken fehlt zwischen den Hunden also jede Spur. Im Gegenteil: Pacha scheint einfach nur zu wollen, dass auch Bucket alles kann, was man als Golden Retriever so können muss.

Das zahlt sich für den älteren Vierbeiner gleich doppelt aus.