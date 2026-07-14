Hund Bruno ist ein echtes Goldstück: Doch manches macht ihm Angst
Berlin - Seit drei Wochen lebt der fünfjährige Magyar Vizsla Bruno im Berliner Tierheim. Der kluge und sportliche Rüde ist ein echter Schatz, doch seine künftigen Menschen sollten ein paar Dinge beachten.
Vor allem sucht Bruno ein Zuhause, in dem er Ruhe, Sicherheit und das richtige Maß an Beschäftigung bekommt.
Der Hund taut nach dem Kennenlernen schnell auf und zeigt dann auch, wie sehr er die Nähe zu seinen Menschen genießt. Gleichzeitig hat er aber noch ein paar Baustellen: Dinge, die ihm unheimlich sind, verunsichern ihn zunächst. Belebte Straßen oder Großstadttrubel überfordern ihn.
Deshalb wünscht er sich ein eher ruhiges Umfeld, am liebsten am Stadtrand oder in ländlicher Umgebung, wo er Schritt für Schritt Vertrauen fassen kann.
Der aktive Rüde möchte nicht nur spazieren gehen, sondern auch mit der Nase arbeiten und geistig ausgelastet werden. Suchspiele und gemeinsame Aktivitäten machen ihm besonders viel Freude.
Bruno orientiert sich gut an seinen Menschen und lernt schnell, braucht aber verantwortungsvolle Führung, die ihm Halt gibt und ihn weder überfordert noch ausbremst.
In seiner früheren Haltung hat er leider gebissen - allerdings waren die Umstände nach Angaben des Tierheims nicht ideal. Deshalb ist für ihn ein erfahrener, sicherer Umgang besonders wichtig.
Magyar Vizsla Bruno aus dem Berliner Tierheim sucht neues Zuhause
Während seiner Eingewöhnungszeit wird Bruno von einer Hundetrainerin begleitet. Das Tierheim sucht für ihn Menschen, die Freude daran haben, mit ihm zu arbeiten und ihn körperlich wie geistig sinnvoll auszulasten.
Im Haushalt lebende Kinder sollten bereits im jugendlichen Alter sein und einen ruhigen, verständigen Umgang mit ihm mitbringen.
Bruno ist ein loyaler, sportlicher Hund mit viel Potenzial. Wenn er bei den passenden Menschen ankommt, kann er sich zu einem wunderbaren Begleiter entwickeln, der Vertrauen schenkt und gern gemeinsam durchs Leben geht.
Du hast Interesse und willst Bruno kennenlernen? Dann fülle das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims aus.
Titelfoto: Tierheim Berlin