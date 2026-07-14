Hund Bruno ist ein echtes Goldstück: Doch manches macht ihm Angst

Berlin - Seit drei Wochen lebt der fünfjährige Magyar Vizsla Bruno im Berliner Tierheim. Der kluge und sportliche Rüde ist ein echter Schatz, doch seine künftigen Menschen sollten ein paar Dinge beachten.

Bruno aus dem Berliner Tierheim ist sportlich und menschenbezogen. © Tierheim Berlin

Vor allem sucht Bruno ein Zuhause, in dem er Ruhe, Sicherheit und das richtige Maß an Beschäftigung bekommt.

Der Hund taut nach dem Kennenlernen schnell auf und zeigt dann auch, wie sehr er die Nähe zu seinen Menschen genießt. Gleichzeitig hat er aber noch ein paar Baustellen: Dinge, die ihm unheimlich sind, verunsichern ihn zunächst. Belebte Straßen oder Großstadttrubel überfordern ihn.

Deshalb wünscht er sich ein eher ruhiges Umfeld, am liebsten am Stadtrand oder in ländlicher Umgebung, wo er Schritt für Schritt Vertrauen fassen kann.

Der aktive Rüde möchte nicht nur spazieren gehen, sondern auch mit der Nase arbeiten und geistig ausgelastet werden. Suchspiele und gemeinsame Aktivitäten machen ihm besonders viel Freude.

Bruno orientiert sich gut an seinen Menschen und lernt schnell, braucht aber verantwortungsvolle Führung, die ihm Halt gibt und ihn weder überfordert noch ausbremst.

In seiner früheren Haltung hat er leider gebissen - allerdings waren die Umstände nach Angaben des Tierheims nicht ideal. Deshalb ist für ihn ein erfahrener, sicherer Umgang besonders wichtig.