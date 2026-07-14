Hund Elliot will nicht im Tierheim alt werden: Wer schenkt ihm ein Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Elliot? Der American-Staffordshire-Terrier-Mischling ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Alt werden will der Kraftprotz dort aber nicht - er ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Elliot aus dem Hamburger Tierheim sucht ein richtiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der drei Jahre alte Vierbeiner wurde aufgrund seiner Rasse sichergestellt und am 13. Februar dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße gebracht, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Nach bestandenem Wesenstest ist er nun zur Vermittlung freigegeben.

Laut seinen Pflegern präsentierte er sich anfangs etwas unsicher und zurückhaltend, taute mit der Zeit aber immer mehr auf. Grundsätzlich ist Elliot immer freundlich und gerne mit Menschen unterwegs.

Bei anderen Hunden kommt es indes ganz auf das Geschlecht an: Mit Weibchen versteht sich der Mischling in der Regel gut, auf Rüden kann er allerdings ganz gut verzichten. Das sollten Interessenten, die bereits einen Hund haben, beachten.

Probleme macht zudem Elliots Beutefangtrieb - insbesondere auf Spielzeug reagiert die Fellnase sehr stark. Beschäftigung dieser Art ist daher kontraproduktiv und sollte nicht stattfinden.