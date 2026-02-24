Mädchen spielt Posaune: Wie ihre Golden Retriever darauf reagieren, ist zum Schreien

USA - Ein Leben mit fünf Golden Retrievern bedeutet vor allem eines: Chaos! Um Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, posten die Besitzer eines solchen drolligen Quintetts auf dem TikTok-Account " 5_shadesofgolden " regelmäßig Videos aus dem Alltag. Ein kürzlich veröffentlichter Clip ist dabei besonders viral gegangen und hat bereits stolze 6,4 Millionen Aufrufe.

Bevor das Mädchen zu spielen beginnt, warten die drei Golden Retriever gespannt auf die Töne der Posaune. © Screenshot/TikTok/@5_shadesofgolden (2)

Zu sehen ist die Tochter des Hundebesitzers, die sich im Wohnzimmer auf das Üben mit ihrer Posaune vorbereitet. Neben dem Papa, der die kurze Showeinlage filmt, befinden sich noch drei der fünf Golden Retriever im Raum.

Bevor es losgeht, wartet das Felltrio ganz gespannt auf die Töne des Blechblasinstruments. Doch als das Mädchen zu spielen beginnt, springen die Vierbeiner plötzlich wild vom Sofa auf den Boden.

Einer verlässt sogar das Zimmer und fängt an zu bellen. Kurz vor Ende des Clips kann sich der Vater beim Anblick seiner Hunde ein Lachen nicht verkneifen.

"Oh, der arme Bruce", heißt es in der Videobeschreibung, die offensichtlich auf den bellenden Hund anspielt.

Was in den Köpfen der Golden Retriever zu dem Zeitpunkt wirklich vorging, ist schwer zu sagen. Ihrer Reaktion nach zu urteilen würde eine erneute musikalische Einlage mit einer Posaune für sie wohl eher nicht infrage kommen.