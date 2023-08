Gorgi wurde von Granate in Kriegsgebiet getroffen: Jetzt sucht er liebevolles Heim

Gorgi hat die schlimmsten Zeiten überstanden. © Instagram/Stuttgart Tierheim

Der knapp vier Jahre alte Gorgi wuchs in einem Kriegsgebiet im Irak auf. Er musste am eigenen Leib erfahren, was eine Granate anrichten kann. Nach einer Explosion wurde der liebenswerte Kerl schwer am Bein verletzt.

Glücklicherweise fasste sich sein Besitzer ein Herz und brachte den verletzten Vierbeiner nach Deutschland, wo er operiert wurde. Der Hundehalter erkrankte dann allerdings selbst und musste in eine Klinik.

Für Gorgi fiel somit seine einzige Bezugsperson weg, die sich um ihn kümmern konnte. Ein Schicksalsschlag für den lustigen und aufgeweckten Hund.

Die Granaten-Splitter, die sich teilweise noch in Gorgis Bein befinden, schränken ihn keineswegs ein. "Ich brauche auch kein Schmerzmittel mehr, doch manchmal spielt mir mein Schmerzgedächtnis etwas vor und ich möchte nicht darauf auftreten", schreiben die Tierpfleger aus Sicht des Hundes.

Mitleid könne der Husky-Mix demnach keineswegs gebrauchen. Denn bald möchte er in ein neues Leben bei einer langfristigen Familie starten.