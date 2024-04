Grausam mit Klebeband gefesselt: Schreckliche Entdeckung in Abfallcontainer

Omaha (USA) - Es muss ein schrecklicher Anblick für zwei Mitarbeiter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im US-Bundesstaat Nebraska gewesen sein, als sie am Montagmorgen in einem Hinterhof einen Abfallcontainer öffneten. Dort lag ein Fellbündel, was an mehreren Stellen mit silbernem Panzertape gefesselt worden war.