Großer Wuschelkopf ist der perfekte Familienhund: Ein Detail lässt jedoch schmunzeln

Aschaffenburg - Es gibt Hunde , die trotz ihrer vielen guten Eigenschaften im Tierheim auf die passende Familie warten müssen. Ein Paradebeispiel hierfür ist Remus, der derzeit in Aschaffenburg darauf hofft, schon bald das passende neue Zuhause für sich zu finden.

Sein Herrchen hatte einfach kaum noch Zeit für den Riesenschnauzer Remus. Hat er bald mehr Glück? © Tierheim Aschaffenburg

Der prächtige Wuschelkopf kam ins Tierasyl in Unterfranken, weil sein einstiger Besitzer schlichtweg keine Zeit mehr für ihn hatte. Was auf den ersten Blick herzlos wirken mag, war jedoch durchaus ein Akt der Liebe in Richtung des Vierbeiners.

Denn das Ex-Herrchen von Remus musste aus beruflichen Gründen immer öfter verreisen. Da dieser Zustand nicht auf Dauer Bestand haben sollte, entschied sich der ehemalige Halter des mittlerweile sechseinhalbjährigen Rüden schließlich schweren Herzens dazu, Remus in die Hände der Tierpfleger zu geben.

Nach einer kurzen Findungsphase zeigte der rund 38 Kilogramm schwere Riese, der eine Schulterhöhe von circa 70 Zentimetern aufweist, dann auch seinen neuen Mitbewohnern, welch gute Seiten er so vorzuweisen hat. Weder zeigte er sich besonders unterwürfig, noch fiel er als Krawallmacher unangenehm auf - zumindest im Umgang mit anderen Rüden.

Bislang konnte noch nicht getestet werden, wie er sich mit Hündinnen verträgt. Fest steht jedoch: In seinem alten Heim lebte Remus zeitweise mit einer Hundedame zusammen - hier hatte aber eindeutig das Weibchen die sprichwörtlichen Hosen an.