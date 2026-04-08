Happy End für Rottweiler: Vater-Sohn-Duo findet neues Zuhause

Michiana (USA) - Für dieses außergewöhnliche Vater-Sohn-Gespann galt die Vermittlung von Anfang an als schwierig. Doch nun haben die beiden Rottweiler Max und Zeus ein neues Zuhause gefunden.

Nach langer Suche konnte für die beiden Hunde eine neue Familie gefunden werden. © Facebook/Michiana Humane Society

Beide Hunde sind bereits älter und bringen zusammen ein stattliches Gewicht von 250 Pfund (etwa 114 Kilogramm) auf die Waage.

Bei ihrer Ankunft in einem Tierheim in Michigan litten sie unter gesundheitlichen Problemen, darunter Hüftbeschwerden und weitere altersbedingte Einschränkungen.

Schnell wurde im Tierheim klar, dass eine Trennung der beiden keine Option war: Max und Zeus blühten sichtbar auf, sobald sie Zeit miteinander verbringen konnten. Ihre enge Bindung machte deutlich, dass sie nur gemeinsam vermittelt werden konnten.

Wochenlang warteten die beiden auf die passende Familie - bis schließlich Interessenten aus dem US-Bundesstaat Wisconsin auf sie aufmerksam wurden.

Trotz einer längeren Anreise zögerte die Familie nicht, die Hunde persönlich kennenzulernen. Dank ihrer Erfahrung mit Rottweilern und der sofortigen Verbindung zu Max und Zeus stand einer Adoption nichts mehr im Weg.