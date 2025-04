Herrchen will Golden Retriever sein Zuhause zeigen: Was dann passiert, amüsiert so viele

Der neun Wochen alte Dug nimmt erst seit ein paar Tagen Tuchfühlung mit seinen neuen Besitzern auf. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/goldendaysofdug, TikTok/Screenshot/holliepatchettx

Aller Anfang ist schwer - auch für Dug, Herrchen Jack English und Frauchen Hollie Patchett (26). In dem kuriosen Video ist der Moment zu sehen, in dem der süße Hund sein neues Zuhause in England betritt.

Doch es gibt ein Problem: Statt über die Schwelle zu treten, weigert sich der Welpe beharrlich. Er will lieber zurück auf den Schoß seines Besitzers. Der hat alle Hände voll zu tun, die Fellnase in Richtung Flur zu bewegen.

Mehrfach blickt English in die extra für den Moment aufgestellte Kamera, hinter der seine Freundin steht. Schließlich gelingt es ihm, Dug dorthin zu lotsen und die Haustür zu schließen.

Dann passiert es: Jetzt, wo der Golden Retriever schon einmal da ist, kann er ja direkt sein Revier markieren. Und genau das tut der Hund dann auch: Er pullert genüsslich den Laminatboden voll.

Das kommt nicht nur bei seinen Besitzern sehr gut an - sie lachen herzlich -, sondern auch beim TikTok-Publikum.