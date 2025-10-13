Herzerwärmende Szene: Frau stellt Kamera auf und schaut, was Hunde alleine machen

New Jersey (USA) - Eine Frau hat eine Kamera aufgestellt, um zu schauen, was ihre beiden Hunde so treiben, während sie nicht da ist. Doch was sie dann sah, brach ihr das Herz.

Munchkin (l.) und Biscotti warteten gespannt auf die Rückkehr ihrer Herrchen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/munchkin_and_biscotti

Suzanne Siegler liebt ihre Vierbeiner Munchkin und Biscotti. "Ich arbeite Vollzeit von zu Hause aus, daher verbringe ich viel Zeit mit meinen Hunden, da sie mir Gesellschaft leisten, wenn ich von zu Hause aus arbeite", erzählte sie gegenüber Newsweek.

Vor ihren jetzigen beiden Haustieren hatte Suzanne bereits einen Hund. Sie witzelte, dass sie eines Tages zum Nägelmachen das Haus verlassen hatte und danach mit Munchkin zurückgekehrt war.

Nachdem ihr erster Hund mit stolzen 18 Jahren gestorben war, beschloss sie, Biscotti zu holen.

Es stellte sich mit der Zeit heraus, dass dieser sehr ängstlich war und deshalb nicht einmal gerne auf Spaziergänge ging. Suzanne und ihr Mann wollten die beiden nicht länger als ein paar Stunden alleine lassen.

Um zu sehen, was die Vierbeiner treiben, sobald die Herrchen das Haus verlassen, stellten sie eine Kamera auf.