Herzerwärmende Szene: Frau stellt Kamera auf und schaut, was Hunde alleine machen
New Jersey (USA) - Eine Frau hat eine Kamera aufgestellt, um zu schauen, was ihre beiden Hunde so treiben, während sie nicht da ist. Doch was sie dann sah, brach ihr das Herz.
Suzanne Siegler liebt ihre Vierbeiner Munchkin und Biscotti. "Ich arbeite Vollzeit von zu Hause aus, daher verbringe ich viel Zeit mit meinen Hunden, da sie mir Gesellschaft leisten, wenn ich von zu Hause aus arbeite", erzählte sie gegenüber Newsweek.
Vor ihren jetzigen beiden Haustieren hatte Suzanne bereits einen Hund. Sie witzelte, dass sie eines Tages zum Nägelmachen das Haus verlassen hatte und danach mit Munchkin zurückgekehrt war.
Nachdem ihr erster Hund mit stolzen 18 Jahren gestorben war, beschloss sie, Biscotti zu holen.
Es stellte sich mit der Zeit heraus, dass dieser sehr ängstlich war und deshalb nicht einmal gerne auf Spaziergänge ging. Suzanne und ihr Mann wollten die beiden nicht länger als ein paar Stunden alleine lassen.
Um zu sehen, was die Vierbeiner treiben, sobald die Herrchen das Haus verlassen, stellten sie eine Kamera auf.
Zuckersüße Reaktion der Haustiere
"Ich habe beschlossen, sie zu filmen, weil mein Mann mir erzählt hat, dass Munchkin an der Tür wartet, wenn ich gehe", erklärte das Frauchen.
Und tatsächlich: Die Aufnahme, die die Hunde-Mama auf TikTok teilte, zeigt, wie beide verzweifelt vor der Tür auf Suzanne und ihren Mann warten.
Munchkin blieb wie angewurzelt liegen und wartete.
Biscotti hingegen lief hin und her, ging aber doch oft zum Eingang, um zu schauen, ob nicht doch jemand da ist. "Ihre Reaktion brachte mich zum Lachen, weil sie ständig auf das Display schaute und sich selbst beobachtete", schilderte Suzanne.
Doch eines wurde der Besitzerin durch die zuckersüße Aufnahme nochmals klar: Die Hunde lieben einen über alles. Als die Tür schlussendlich aufging, waren beide ganz aufgeregt.
"Wenn man erkennt, dass man für seinen Hund die ganze Welt ist, ist das herzerwärmend", erklärte sie.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/munchkin_and_biscotti