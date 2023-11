Herzkranker Junge bekommt Welpen geschenkt: Was dann passiert, hat seine Mutter nicht erwartet

Sapulpa (Oklahoma) - Dieser tapfere Junge hat schon viel durchgestanden: Noah (7) aus Sapulpa, Oklahoma, leidet an einem Herzfehler. Deswegen wurde er bereits mehrfach operiert. Aufgrund einiger Komplikationen muss das arme Kind heute zusätzlich mit epileptischen Anfällen leben. Um ihrem Schatz einen treuen Freund zur Seite zu stellen, schenkten ihm seine Eltern im vergangenen Jahr einen Welpen namens Moose. Was bald darauf geschah, hatte Noahs Mutter, Lauren Carpio, nicht erwartet.

Noah (7) und Moose sind seit dem ersten Tag unzertrennlich. © Facebook/Screenshot/Lauren Carpio

Denn Moose, der eigentlich nur als Haustier gedacht war, entpuppte sich schon nach wenigen Tagen als eine Mischung aus Therapie- und Assistenzhund.

"Er liebt Noah seit dem Tag, an dem wir ihn nach Hause gebracht haben, und umgekehrt", sagte Lauren Carpio diese Woche im Gespräch mit The Dodo.



Besonders beeindruckt war die US-Amerikanerin, als sie auf einem Monitor sah, wie rührend sich der Welpe sogar um Noah kümmerte, wenn dieser bereits schlief.

"Wir haben in seinem Zimmer eine Kamera namens Sami – sie ist für Menschen mit Epilepsie", erklärte Carpio. In den Aufnahmen machte Moose von Anfang an eine gute Figur.