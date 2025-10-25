Hinterbeinchen durchgebrochen! Sascha lässt sich vom Schicksal nicht stoppen

Kassel - Das Schicksal hat es mit Sascha nicht gut gemeint! Der Terrier-Mix wurde im Juni schwer verletzt als Fundhund im Tierheim " Wau-Mau-Insel " in Kassel abgegeben, operiert und sehnt sich jetzt einfach nur nach einem Happy End.

Findet Sascha schnell sein Für-immer-Zuhause? © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklären, war das linke Hinterbeinchen des Kleinen komplett durchgebrochen, Nervenstränge waren beschädigt.

Doch damit nicht genug: Das rechte Hinterbein wies außerdem noch eine Fraktur des Femurkopfes auf.

Bei einer unumgänglich Notoperation wurde das Bein mit einer Platte stabilisiert, was danach eine mehrwöchige Boxenruhe zur Folge hatte. Keine leichte Zeit für den Vierbeiner, der "Hummeln im Hintern" hat. Glücklicherweise kam Sascha dafür in einer liebevollen Pflegefamilie, bei der er beinahe rund um die Uhr unter Beobachtung stand, unter.

Laut dieser liebe er "jeden Menschen und jedes Tier". "Er liebt alle anderen Hunde und möchte mit jedem spielen, was natürlich nicht immer geht."

Auch Katzen seien kein Problem, er fresse gar mit ihnen aus einem Napf. Einen Haken gibt es aber auch hier: "Wenn die Katzen weglaufen, läuft er hinterher, weil er denkt, sie wollen zum Spielen auffordern." Das kann leider zu Missverständnissen führen.

Sascha ist vollkommen stubenrein, geht bei Spaziergängen gut an der Leine und zeigt sich obendrein sehr wachsam. Der Rüde schlägt bei jedem Geräusch an, wird von der Pflegefamilie als sehr klug, gelehrig und verliebt in Apportierspiele beschrieben.

Zur Vorgeschichte ist dem Tierheim nichts bekannt, wichtig für die Menschen in seinem künftigen Für-immer-Zuhause ist aber eine gewonnene Erkenntnis wichtig: Der menschenbezogene Terrier-Mix leidet unter großen Verlustängsten.