Horror um gestohlenen Influencer-Hund: Border Collie wird geschlachtet und in Restaurant verspeist

China - Horror um die tierische Internet-Berühmtheit "Chutou"! Der Border Collie aus China wurde während der Abwesenheit seines Herrchens geklaut, getötet und anschließend in einem Restaurant den ahnungslosen Gästen serviert. Der Besitzer des Tieres, das im Netz Millionen Fans begeistert hatte, ist am Boden zerstört.

Der berühmte Internet-Hund "Chutou" aus China wurde von Dieben an ein Restaurant verkauft, das ihn schlachtete und servierte. © Bildmontage/Screenshot/X/@Trac1

Wie die South China Morning Post berichtet, reiste Herrchen Guo im vergangenen Mai in die Türkei und ließ seinen geliebten Hund für diese Zeit bei seinen Eltern, die im Dorf Xiguo leben. Wenige Tage nach seiner Abreise erhielt er die erschütternde Nachricht, dass "Chutou" verschwunden war.

Guo unterbrach seinen Auslandsaufenthalt sofort und flog zurück nach China, um nach seinem Vierbeiner zu suchen. Dabei entdeckte er auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie zwei unbekannte Personen mit dem Border Collie auf einem Elektroroller flüchten.

Mithilfe des Materials gelang es dem Influencer, der in China als Reiseblogger bekannt geworden ist, einen der mutmaßlichen Diebe aufzuspüren. Bei der Konfrontation des Mannes erfuhr Guo, dass der seinen Hund für 180 Yuan - also rund 23 Euro - an ein Restaurant verkauft hatte, das Speisen mit Hundefleisch anbietet.

Als Guo daraufhin das Lokal aufsuchte, erklärte man ihm dort, dass Chutou bereits geschlachtet und sein Fleisch serviert worden war. Alles andere, was von seinem Tier übrig geblieben war, sei "schon längst im Müll gelandet". Chutous Herrchen blieb also nicht einmal mehr ein Fellbüschel als Erinnerung.