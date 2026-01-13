Hündin bebt und zittert am ganzen Körper: Der Grund rührt zu Tränen

Tampa (USA) - Bei diesen Bildern zeigten sich zahlreiche Tierfreunde zu Tränen gerührt. Eine kleine schwarz-weiße Hündin sitzt zitternd auf dem Boden, ihre Augen weit aufgerissen, ihr Körper bebt vor Angst. Doch was ist der Grund?

Hündin Blue wirkte ängstlich und nervös, als sie von Tierschützern aufgenommen wurde. © Instagram/mercyfulltapes

Blue wurde in einem Tierheim im US-Bundesstaat Florida abgegeben - und das ausgerechnet von dem Menschen, den sie liebte und zu dem sie eine enge Bindung hatte.

Der Vierbeiner sei "viel zu energisch" gewesen und habe sich nicht mit der Partnerin des Herrchens verstanden, so die Begründung. Für Blue bedeutete diese Entscheidung den abrupten Verlust ihres bisherigen Lebens.

Die Tierschutzorganisation "Mercy Full Project" nahm die verängstigte Hündin auf. Doch was die Helfer sahen, ließ selbst erfahrene Retter schlucken.

In einem Video, das auf dem Instagram-Kanal "mercyfulltapes" veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie Blue am ganzen Körper zittert. Als eine Hand sich vorsichtig nach ihr ausstreckt, lässt sie die Berührung zwar zu, doch ihre Angst ist unübersehbar.

In den Armen einer freiwilligen Helferin wird es noch schlimmer: Blue klammert sich fest und schaut panisch um sich - als würde sie verzweifelt nach dem Menschen suchen, der nicht mehr zurückkommt.

"Sie hat keine Ahnung, was gerade passiert", schrieben die Tierretter zu dem Clip. "Sie ist so sehr an ihr ehemaliges Herrchen gebunden, dass sie niemand anderem vertrauen kann."