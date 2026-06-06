Mann eilt zu Hund, der seltsam auf Straße liegt: Als er näher kommt, wird ihm alles klar
Laguna Larga (Argentinien) - Alle in der Nachbarschaft mögen ihn. Deshalb war die Aufregung bei Mati Chamorro aus Laguna Larga in Argentinien auch so groß, als er den Hund Morcilla leblos auf der Straße liegen sah. Der junge Mann war gerade an dem Laden vorbeigefahren war, in dessen Nähe sich der etwas pummelige Rüde am liebsten aufhält. Sofort hielt Chamorro sein Auto an, eilte dem Vierbeiner zu Hilfe. Dabei ließ er geistesgegenwärtig seine Handykamera mitlaufen.
In seinem Clip sieht es wirklich nicht gut aus. Höchst ungewöhnlich liegt das Tier in der Sonne. Viel besser wird es auch nicht, als der Filmende näher kommt. Doch dann die Entwarnung: Morcilla lebt, er liegt nur gerade mega-entspannt in der Sonne.
Anfang Juni sprach der Argentinier mit The Dodo über den Vorfall, der zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile zurücklag.
"Dort herrscht reges Treiben, und alle schenken ihm reichlich Zuneigung und Futter", erklärte er dem Tiermagazin über Morcillas Lieblingsort.
Umso erstaunlicher war es für den Mann, den Hund so leblos auf der Straße liegen zu sehen. Chamorro ist rückblickend aber froh, angehalten zu haben. Auch wenn es sich in diesem Fall um einen Fehlalarm handelte.
Rüde Morcilla weiß, wie Hund sich entspannt
"Ich finde, jeder, der ein Tier in Not sieht, sollte eingreifen und helfen", sagte Chamorro und fügte hinzu: "Manchmal erlebt man dabei eine so schöne Überraschung wie diese!"
Morcilla erfreue sich weiterhin bester Gesundheit, bestätigte er The Dodo. Sowohl er selbst als auch seine Freunde würden dem Rüden immer wieder begegnen.
"Technisch gesehen ist er ein Streuner", gab Chamorro zu. "Aber er wird bestens versorgt", ergänzte er. Das sieht man dem Hund an, der das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen hat.
Dass er sich traut, auf offener Straße auf dem Rücken zu liegen, spricht unterdessen dafür, dass er sich pudelwohl fühlt. Denn praktisch nur in Fällen totaler Entspannung liegen Hunde auch mal auf diese Weise da.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/maaatias182