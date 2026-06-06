06.06.2026 09:34 Mann eilt zu Hund, der seltsam auf Straße liegt: Als er näher kommt, wird ihm alles klar

Alle mögen ihn. Deshalb war die Aufregung bei Mati Chamorro aus Argentinien auch so groß, als er den Hund Morcilla leblos auf der Straße liegen sah.

Von Christian Norm

Laguna Larga (Argentinien) - Alle in der Nachbarschaft mögen ihn. Deshalb war die Aufregung bei Mati Chamorro aus Laguna Larga in Argentinien auch so groß, als er den Hund Morcilla leblos auf der Straße liegen sah. Der junge Mann war gerade an dem Laden vorbeigefahren war, in dessen Nähe sich der etwas pummelige Rüde am liebsten aufhält. Sofort hielt Chamorro sein Auto an, eilte dem Vierbeiner zu Hilfe. Dabei ließ er geistesgegenwärtig seine Handykamera mitlaufen.

So fand Mati Chamorro den Hund auf der Straße liegend vor. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/maaatias182 In seinem Clip sieht es wirklich nicht gut aus. Höchst ungewöhnlich liegt das Tier in der Sonne. Viel besser wird es auch nicht, als der Filmende näher kommt. Doch dann die Entwarnung: Morcilla lebt, er liegt nur gerade mega-entspannt in der Sonne. Anfang Juni sprach der Argentinier mit The Dodo über den Vorfall, der zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile zurücklag. "Dort herrscht reges Treiben, und alle schenken ihm reichlich Zuneigung und Futter", erklärte er dem Tiermagazin über Morcillas Lieblingsort. Hunde Hündin landet nach 15 Jahren zum zweiten Mal im Tierheim: Der Grund bricht den Pflegern das Herz Umso erstaunlicher war es für den Mann, den Hund so leblos auf der Straße liegen zu sehen. Chamorro ist rückblickend aber froh, angehalten zu haben. Auch wenn es sich in diesem Fall um einen Fehlalarm handelte.

Rüde Morcilla weiß, wie Hund sich entspannt