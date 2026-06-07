Sir Wedel ist ein sanfter Riese: Wer gibt dem Hund eine Chance?

Hamburg - Der Rottweiler-Mischling wurde in Hamburg auf der Straße gefunden und freut sich über jeden. Wer schenkt Sir Wedel ein Für-immer-Zuhause?

Sir Wedel bringt 40 Kilogramm auf die Waage. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mit einer Schulterhöhe von knapp 60 Zentimetern und rund 40 Kilogramm auf den Rippen ist der Rüde eine ausgesprochen imposantes Exemplar seiner Gattung. Doch bei dem Rüden ist der Name Programm: Wer auch immer ihm vor die Nase kommt, wird mit einem wedelndem Schwanz begrüßt.

Die gutmütige Fellnase wurde aufgrund seiner Rasse von der Behörde sichergestellt. Seit März 2026 ist er nun im Tierheim. Da der etwa vier Jahre alte Hund einen Wesenstest erfolgreich absolviert hat, darf das Tierheim an der Süderstraße jetzt ein neues Zuhause für ihn suchen.

Die Pfleger beschreiben Sir Wedel als ein sehr freundliches Tier mit einer stumpfen Art. Diese Mischung mache ihn ganz besonders und bereite jedem, der ihm begegnet, sehr viel Freude.

Auch seine Artgenossen haben Spaß mit ihm. Da er sich mit anderen Hunden so gut versteht, können sich die Tierschützer den Vierbeiner auch sehr gut als Zweithund vorstellen.

Weitere Hunde im Haus sind aber kein Muss.