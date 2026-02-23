Hündin landet als "Häufchen Elend" im Tierheim: Wendet sich ihr Schicksal jetzt endlich zum Guten?

Köln - Schon vor einer Weile nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Hündin Daisy eine Vierbeinerin bei sich auf, die es zuletzt nicht leicht hatte. Nachdem sie kürzlich eine Operation hinter sich gebracht und sich insgesamt schon toll entwickelt hat, ist die Fellnase aber bereit, in ein neues Leben zu starten.

Hündin Daisy wurde im Tierheim Köln-Dellbrück auf Diät gesetzt und operiert. Seither hat die Fellnase schon tolle Fortschritte gemacht. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Als Daisy vor einer Weile bei den Kölner Tierrettern gelandet war, nahmen die Mitarbeiter "ein Häufchen Elend" bei sich auf, wie es auf der Website des Tierheims hieß. Denn die Hündin war in ihrem alten Zuhause viel zu kurz gekommen, hatte nicht nur etliche Pfunde zu viel auf den Hüften, sondern litt zudem auch an einem unbehandelten Kreuzbandriss.

Ihr Herrchen hatte demnach derart große Geldsorgen, dass er sich weder gutes Futter noch die dringend notwendige Operation für seine sieben Jahre alte Hündin leisten konnte. Obendrein hatte der Mann auch gesundheitliche Probleme, sodass Daisy in der Vergangenheit kaum noch rausgekommen war.

So ließen die Tierretter Daisys Kreuzbandriss nicht nur nach ihrem Einzug ins Tierasyl operieren, sondern auch schon einige überschüssigen Pfunde ihres Schützlings purzeln. "Mittlerweile liegt ihr Gewicht bei 39 Kilo und langsam darf sie etwas mehr laufen", freuten sich ihre Pfleger.

Daisy bekommt derzeit noch Physiotherapie, ihr Zustand verbessert sich aber stetig, sodass die Mitarbeiter nun hoffen, dass die Hündin dem Tierheim schon bald den Rücken kehren kann.