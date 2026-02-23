Hündin landet als "Häufchen Elend" im Tierheim: Wendet sich ihr Schicksal jetzt endlich zum Guten?
Köln - Schon vor einer Weile nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Hündin Daisy eine Vierbeinerin bei sich auf, die es zuletzt nicht leicht hatte. Nachdem sie kürzlich eine Operation hinter sich gebracht und sich insgesamt schon toll entwickelt hat, ist die Fellnase aber bereit, in ein neues Leben zu starten.
Als Daisy vor einer Weile bei den Kölner Tierrettern gelandet war, nahmen die Mitarbeiter "ein Häufchen Elend" bei sich auf, wie es auf der Website des Tierheims hieß. Denn die Hündin war in ihrem alten Zuhause viel zu kurz gekommen, hatte nicht nur etliche Pfunde zu viel auf den Hüften, sondern litt zudem auch an einem unbehandelten Kreuzbandriss.
Ihr Herrchen hatte demnach derart große Geldsorgen, dass er sich weder gutes Futter noch die dringend notwendige Operation für seine sieben Jahre alte Hündin leisten konnte. Obendrein hatte der Mann auch gesundheitliche Probleme, sodass Daisy in der Vergangenheit kaum noch rausgekommen war.
So ließen die Tierretter Daisys Kreuzbandriss nicht nur nach ihrem Einzug ins Tierasyl operieren, sondern auch schon einige überschüssigen Pfunde ihres Schützlings purzeln. "Mittlerweile liegt ihr Gewicht bei 39 Kilo und langsam darf sie etwas mehr laufen", freuten sich ihre Pfleger.
Daisy bekommt derzeit noch Physiotherapie, ihr Zustand verbessert sich aber stetig, sodass die Mitarbeiter nun hoffen, dass die Hündin dem Tierheim schon bald den Rücken kehren kann.
Mischlings-Hündin Daisy ist eine unheimlich treue Seele: Wer schenkt ihr ein neues Zuhause
Von den Mitarbeitern wurde Daisy als "absolut liebenswerte und treue Seele" beschrieben, die unglaublich geduldig sei, gut höre und "einem bei jeder Gelegenheit die Pfote gibt". Fremden Menschen gegenüber tritt die Vierbeinerin zunächst etwas misstrauisch gegenüber, das legt sich jedoch, wenn man erst einmal Daisys großes Herz erobert hat. Wenn das geschieht, freut sie sich so sehr auf ihre Menschen, dass nicht nur der Schwanz, sondern der gesamte Hund wackelt.
Bei Artgenossen ist die Hündin hingegen weniger positiv eingestellt. "Sie mag keine anderen Hunde, manche gar nicht, andere sind ihr egal. Hier muss man auf Spaziergängen wirklich aufmerksam sein, denn wenn sie mit ihrer Größe in die Leine geht, ist das nicht ohne", erklärten ihre Pfleger.
Für ihren Schützling suchen die Tierretter nach Menschen, die ebenerdig wohnen und der Fellnase ein liebevolles Zuhause auf Lebenszeit bieten. "Sie braucht Menschen, auf die sie sich für immer verlassen kann. Die Trennung von ihrem ehemaligen Herrchen hat ihr sehr zugesetzt", betonten die Mitarbeiter.
Wer die liebe Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Daisy gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website