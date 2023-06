Hündin landet völlig unterernährt im Tierheim: Heute erkennt man sie nicht wieder

Frankfurt am Main - Wie konnte man ihr das nur antun? Hundedame Abby musste in der Vergangenheit so einiges durchleiden, was man weder Mensch noch Tier wünscht. Ihre Freude am Leben verlor sie dabei aber nie. Wird dies mit einer Adoption aus dem Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 belohnt?