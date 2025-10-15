Hündin traurig und verwirrt: Sie ist nach Jahren wieder zurück im Tierheim
Florida - Ein süßer Vierbeiner freute sich vor drei Jahren, endlich ein neues Zuhause gefunden zu haben. Nun wurde die Hündin zurück ins Tierheim gebracht.
Der Bullterrier-Mischling Ginger lebt derzeit im Tierheim "Humane Society of Broward County" in Florida, USA. Doch das nicht zum ersten Mal - bereits als Junghund verbrachte sie ihre Zeit dort, bis sie eines Tages adoptiert wurde.
Cherie Wachter, eine Mitarbeiterin des Tierheims, erzählte Newsweek, dass der eigentliche Besitzer keinen Ort für ein gemeinsames Zuhause fand.
Persönliche Gründe gab es nicht - im Gegenteil, der Vorbesitzer habe von Ginger geschwärmt und sie als "großartigen Hund" bezeichnet.
Der Vierbeiner soll auch super auf Kommandos gehört und einige Tricks wie "High Five" beherrscht haben.
"Es ist nie leicht mit anzusehen, wie ein Haustier ins Tierheim zurückkehrt. Wenn ein Hund wie sie zurückkommt, schmerzt uns das Herz", erzählte Wachter.
Die Bullterrier-Mischling-Dame möchte ein neues Zuhause
Die Mitarbeiterin vermutet, dass Ginger verwirrt sei und nicht verstehe, weshalb sie zurück im Tierheim sei. Dennoch wird probiert, das Tier bestmöglich abzulenken und viel Zeit mit der Hündin zu verbringen.
Auf Facebook teilte die Organisation einen herzzerreißenden Clip, in dem sie die Fellnase am gleichen Ort zeigen - jedoch mit einem Unterschied von drei Jahren.
Dazu schrieb das Tierheim, dass die 5-jährige Hündin sehr liebenswert sei und eine neue, dauerhafte Familie suche. Diese soll Kauspielzeuge und Knochen bereithalten, denn die Samtpfote liebe es, damit zu spielen.
Das Haustier verteilt auch gern Küsse und versteht sich gut mit Kindern und anderen Hunden, jedoch nicht mit Katzen.
Drei Jahre lang durfte Ginger ganz viel Liebe erfahren - das wünscht ihr die Organisation auch für die Zukunft.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/humanebroward