Hündin traurig und verwirrt: Sie ist nach Jahren wieder zurück im Tierheim

Florida - Ein süßer Vierbeiner freute sich vor drei Jahren, endlich ein neues Zuhause gefunden zu haben. Nun wurde die Hündin zurück ins Tierheim gebracht.

Ginger wackelte kurz vor ihrer Adoption mit dem Schwanz (l.), nach drei Jahren ist sie nun zurück im Heim (r.). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/humanebroward

Der Bullterrier-Mischling Ginger lebt derzeit im Tierheim "Humane Society of Broward County" in Florida, USA. Doch das nicht zum ersten Mal - bereits als Junghund verbrachte sie ihre Zeit dort, bis sie eines Tages adoptiert wurde.

Cherie Wachter, eine Mitarbeiterin des Tierheims, erzählte Newsweek, dass der eigentliche Besitzer keinen Ort für ein gemeinsames Zuhause fand.

Persönliche Gründe gab es nicht - im Gegenteil, der Vorbesitzer habe von Ginger geschwärmt und sie als "großartigen Hund" bezeichnet.

Der Vierbeiner soll auch super auf Kommandos gehört und einige Tricks wie "High Five" beherrscht haben.

"Es ist nie leicht mit anzusehen, wie ein Haustier ins Tierheim zurückkehrt. Wenn ein Hund wie sie zurückkommt, schmerzt uns das Herz", erzählte Wachter.