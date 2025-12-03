Hündin verschwand sieben Wochen: Tasha sucht jetzt liebevolles Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Nachdem Hündin Tasha nach ihrer Vermittlung entlief und sieben Wochen lang verschwunden war, sucht die sensible Vierbeinerin nun erneut ein liebevolles Zuhause.

Tasha sehnt sich nach Menschen, die ihr Geduld, Sicherheit und Liebe schenken. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, hat Tasha lange Zeit in einem polnischen Tierheim verbracht.

Nun sehnt sie sich nach Menschen, die ihr Geduld, Sicherheit und Liebe schenken - all das, was sie so sehr verdient.

Denn die junge Hündin braucht anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie sich jedoch erst einmal geöffnet, zeigt Tasha ihre sanfte, liebevolle Seite und genießt Streicheleinheiten in vollen Zügen.

Die Hundedame liebt die Ruhe und die Natur. Spaziergänge, bei denen sie klettern oder im Wasser planschen kann, bereiten ihr besonders viel Freude.