Hund am helllichten Tag geklaut: Besitzerin springt auf die Motorhaube

Los Angeles (USA) - Dreister Hunde-Klau am helllichten Tag! Auf den Tier-Diebstahl folgte eine irre Motorhauben-Aktion. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In einer Kia-Forte-Limousine wurde der Vierbeiner geklaut. Die Besitzerin probierte alles, um den Klau des Haustiers zu verhindern. © LAPD

Ali Zacharias speiste am 18. Januar gegen 15.45 Uhr Ortszeit gemeinsam mit ihrem Vierbeiner Onyx vor einem "Whole Foods"-Supermarkt in Kalifornien, als eine unbekannte Frau vorbeilief.

Diese schnappte sich den Hund samt Leine und ging fort. Zacharias war völlig verdutzt: "Ich dachte nicht, dass jemand meinen Hund stiehlt. Ich dachte, es sei ein Missverständnis, also meinte ich: 'Das ist mein Hund. Sorry.'"

Die Hundebesitzerin folgte der Diebin zu einer weißen, viertürigen KIA-Forte-Limousine und versuchte alles, um die Hunde-Entführung aufzuhalten. Die US-Amerikanerin klammerte sich schließlich an die Motorhaube des Wagens, schreibt People.com und beruft sich auf einen Bericht des Senders KTLA, wo die wilde Fahrt sogar im Video zu sehen ist.

Ali Zacharias glaubt sich erinnern zu können, dass vier Personen im Fahrzeug saßen, das abrupt bremste und so versuchte, die Passagierin auf der Motorhaube abzuschütteln, was schließlich auch gelang.