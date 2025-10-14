Hund an Baum angebunden und im Stich gelassen: Wer hat ein Körbchen für Lupo?

Berlin - Die Herzlosigkeit mancher Menschen kennt keine Grenzen: Das Tierheim Berlin sucht für den liebevollen Hund Lupo ein Zuhause für immer.

Seine Pfleger bezeichnen Lupo als richtig feinen Kerl. © Tierheim Berlin

Wie die Tierretter auf ihrer Webseite informieren, hatte es der fünfjährige Ridgeback-Labrador-Mix zuvor nicht leicht.

Bevor der große Hund Anfang September dieses Jahres seinen Weg ins Tierheim fand, wurde er an einen Baum angebunden entdeckt. Dabei sei er "ein richtig feiner Kerl", wie aus dem Steckbrief es Vierbeiners hervorgeht.



Zwar sei Lupo anfangs noch etwas skeptisch, aber das lege sich schnell, und dann sei er lieb zu seinen Zweibeinern. Zudem wird er als "etwas sprunghaft und lebhaft, aber nicht böse" beschrieben.

Wenn Lupo auf bellende Artgenossen trifft, pöbele er zurück. Dafür ist die Fellnase stubenrein, auch wenn sie aktuell wohl noch nicht alleine bleiben kann. Mit etwas Übung sei aber auch das zu schaffen. Die Grundkommandos habe der Rüde bereits drauf.

Mit Hündinnen könne er je nach Sympathie auskommen, auch wenn er sich als "Einzelprinz" sehe, wie es seine Pfleger nennen. Auf Katzen kommt Lupo gar nicht klar, was mit seinem leichten Jagdtrieb zusammenhängt.

