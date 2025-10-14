Hund an Baum angebunden und im Stich gelassen: Wer hat ein Körbchen für Lupo?
Berlin - Die Herzlosigkeit mancher Menschen kennt keine Grenzen: Das Tierheim Berlin sucht für den liebevollen Hund Lupo ein Zuhause für immer.
Wie die Tierretter auf ihrer Webseite informieren, hatte es der fünfjährige Ridgeback-Labrador-Mix zuvor nicht leicht.
Bevor der große Hund Anfang September dieses Jahres seinen Weg ins Tierheim fand, wurde er an einen Baum angebunden entdeckt. Dabei sei er "ein richtig feiner Kerl", wie aus dem Steckbrief es Vierbeiners hervorgeht.
Zwar sei Lupo anfangs noch etwas skeptisch, aber das lege sich schnell, und dann sei er lieb zu seinen Zweibeinern. Zudem wird er als "etwas sprunghaft und lebhaft, aber nicht böse" beschrieben.
Wenn Lupo auf bellende Artgenossen trifft, pöbele er zurück. Dafür ist die Fellnase stubenrein, auch wenn sie aktuell wohl noch nicht alleine bleiben kann. Mit etwas Übung sei aber auch das zu schaffen. Die Grundkommandos habe der Rüde bereits drauf.
Mit Hündinnen könne er je nach Sympathie auskommen, auch wenn er sich als "Einzelprinz" sehe, wie es seine Pfleger nennen. Auf Katzen kommt Lupo gar nicht klar, was mit seinem leichten Jagdtrieb zusammenhängt.
Ridgeback-Labrador-Mix im Berliner Tierheim sehnt sich nach einem Happy End
Lupo hat konkrete Vorstellungen, wie sein neues Zuhause sein sollte. Sein liebevolles Herrchen oder Frauchen in spe sollten ihn sowohl geistig als auch körperlich auf Trab halten.
Im Gegenzug bekommen sie einen loyalen Begleiter, der mit ihnen durch dick und dünn geht. Kinder im Haushalt sind kein Problem, sofern sie mindestens 14 Jahre alt sind.
Statt der wuseligen Innenstadt wäre dem Vierbeiner eine ruhige Gegend lieber - gerne auch am Stadtrand.
Falls Du ein liebevolles Körbchen für Lupo hast, dann fülle einfach das Anfrageformular aus oder melde Dich zwischen 13 und 16 Uhr im Lassie-Haus unter der Telefonnummer 030 76888-220.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)