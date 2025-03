Hund beißt junge Frau tot: Polizei identifiziert 19-Jährige

Viele Leute legten in der Nähe des Tatorts Blumen für Morgan Dorsett (†19) nieder. © Avon and Somerset Police

In einer Wohnung am Cobhorn Drive wurde die junge Frau von einem XL Bully gegen 19.20 Uhr Ortszeit attackiert. Obwohl Polizisten und Sanitäter zeitnah am Tatort auftauchten, verstarb die Britin ebenda, berichtet The Guardian.

Es laufen nun Ermittlungen gegen einen Mann und eine Frau in den Zwanzigern. Beiden wird vorgeworfen, die Führung ihres Hundes so vernachlässigt zu haben, dass es zu einer "Verletzung mit Todesfolge" kam.

Beide müssen sich jetzt zudem wegen Besitzes einer verbotenen Hunderasse verantworten. Nach der kurzzeitigen Festnahme kam das Pärchen gegen Zahlung einer Kaution jedoch wieder auf freien Fuß.

Das Tier, was mit seinen Bissen den Tod der 19-Jährigen herbeiführte, musste eingeschläfert werden.

Laut Polizei dankte die Familie des Opfers für die öffentliche Anteilnahme: Namentlich allen, die in der Nähe des Tatorts Blumen niedergelegt hatten.