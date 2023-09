Hund bekommt Ärger, weil er Müll durchwühlt hat: Frauchen kann nicht glauben, wie er reagiert

Northumberland (England) - Was hatte er nur wieder angestellt? Als Reagan Simpson aus dem englischen Northumberland kürzlich nach Hause kam, stellte sie fest, dass Schäferhund Bear sich mal wieder daneben benommen hatte. Der Müll lag verstreut herum. Also schimpften sie und ihr Freund mit dem Tier. Doch Bear ließ sich nicht lumpen.

Fast schon Comic-haft riss der Hund die Augen auf. Auf TikTok wird diese Reaktion zum viralen Hit. © TikTok/Screenshot/r3agans

Mehr als 900.000 User haben das Video seit dem 20. September angesehen, gut 78.000 ein Like vergeben. Probleme gab es allerdings mit den Kommentaren, die Simpson schließlich abschaltete.

Denn nicht alle TikTok-User konnten sich über die ulkige Mimik des Rüden amüsieren. Einige beschwerten sich darüber, dass Simpson und ihr Freund zu rabiat mit dem Vierbeiner umgegangen seien, ihm Angst gemacht hätten.

Diesem Vorwurf trat die Fellfreundin entschieden entgegen, sagte: "Ich liebe Tiere und meinen Hund so sehr."

Andererseits freute sie sich auch: "Menschen, die verstehen, wie Deutsche Schäferhunde sein können, fanden das Video sehr gut, und das war schön zu sehen."



Wer an dieser Version der Geschichte zweifelt, kann sich in anderen Videos des Paares überzeugen. Darin sieht man sie mit der Fellnase kuscheln und sie streicheln.

Trotz der strengen Worte seiner Besitzer dürfte es Bear in seinem Zuhause also alles in allem sehr gut gehen. Um den Müll sollte er allerdings in Zukunft besser einen Bogen machen.