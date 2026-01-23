Hund bemerkt, dass Katze in Gefahr ist: Was er dann tut, beeindruckt so viele
Atlanta (Georgia, USA) - Dieser Hund aus Georgia ist sehr intelligent. Rigatoni gehört nämlich zu den wenigen Vierbeinern, die eine komplette Hunde-Kommunikationstastatur haben - und damit umgehen können. Mit zahlreichen Buttons, die der Berner Sennenhund teilweise sogar in Kombination drückt, ist er in der Lage, mit seinem Frauchen Katie zu kommunizieren. Jüngstes Beispiel für den Nutzen dieser Tastatur ist ein Vorfall, der sich im vergangenen Monat abgespielt hat.
In einem viralen Instagram-Video, das mit einer in der Wohnung installierten Tierkamera aufgenommen wurde, ist die Situation zu sehen. Darin wird Rigatoni stutzig, als er Katze Daphne miauen hört.
Während Frauchen Katie (45) in ihr Handy vertieft ist, geht der schlaue Hund zu einem Stuhl, auf dem die Samtpfote zu sitzen scheint. Als er sieht, was los ist, schlägt Rigatoni bellend Alarm.
Doch seine Besitzerin will davon nichts wissen, sagt ihm, er solle aufhören. Eine Weile versucht es der Vierbeiner noch auf die gewöhnliche Tour - mit Bellen. Doch weil die 45-Jährige partout nicht reagieren will, geht er schließlich zu seiner Tastatur, drückt galant mit seiner Nase auf den Knopf, der das Wort "Katze" ausspuckt.
Jetzt wird Katie endlich wach. Schnell geht sie zum Stuhl, will wissen, was genau dort mit ihrem Stubentiger los ist.
Instagram-Video lockt Millionen Zuschauer an
Es stellt sich heraus, dass Daphne mit ihrer Kralle im Polster feststeckt, aus eigener Kraft nicht mehr herauskommt. Katie befreit die Katze daraufhin. Danach ist sie voll des Lobes für ihren tierischen Helden.
Damit ist das Frauchen allerdings nicht allein. Dank des Videos wissen inzwischen richtig viele User Bescheid. Mehr als 13 Millionen Klicks sind seit dem vergangenen Monat zusammengekommen, dazu fast 400.000 Likes.
"Riggie ist der intelligenteste Hund, den ich je hatte", schwärmte Katie jetzt entsprechend in einem Interview mit Newsweek.
"Es gab schon einige Situationen, in denen mein Mann und ich von seiner Intelligenz verblüfft waren, und er überrascht mich immer wieder mit solchen Aktionen", fügte die US-Amerikanerin hinzu.
Rigatoni ist erst drei Jahre alt. Daher dürften seine Besitzer also wirklich noch viel Freude mit ihm haben.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/riggietheberner