Hund bemerkt, dass Katze in Gefahr ist: Was er dann tut, beeindruckt so viele

Atlanta (Georgia, USA) - Dieser Hund aus Georgia ist sehr intelligent. Rigatoni gehört nämlich zu den wenigen Vierbeinern, die eine komplette Hunde-Kommunikationstastatur haben - und damit umgehen können. Mit zahlreichen Buttons, die der Berner Sennenhund teilweise sogar in Kombination drückt, ist er in der Lage, mit seinem Frauchen Katie zu kommunizieren. Jüngstes Beispiel für den Nutzen dieser Tastatur ist ein Vorfall, der sich im vergangenen Monat abgespielt hat.

Während Frauchen Katie (45) noch in ihr Handy vertieft ist, wittert Berner Sennenhund Rigatoni Gefahr. Er hört nämlich Katze Daphne um Hilfe miauen. © Instagram/Screenshot/riggietheberner

In einem viralen Instagram-Video, das mit einer in der Wohnung installierten Tierkamera aufgenommen wurde, ist die Situation zu sehen. Darin wird Rigatoni stutzig, als er Katze Daphne miauen hört.

Während Frauchen Katie (45) in ihr Handy vertieft ist, geht der schlaue Hund zu einem Stuhl, auf dem die Samtpfote zu sitzen scheint. Als er sieht, was los ist, schlägt Rigatoni bellend Alarm.

Doch seine Besitzerin will davon nichts wissen, sagt ihm, er solle aufhören. Eine Weile versucht es der Vierbeiner noch auf die gewöhnliche Tour - mit Bellen. Doch weil die 45-Jährige partout nicht reagieren will, geht er schließlich zu seiner Tastatur, drückt galant mit seiner Nase auf den Knopf, der das Wort "Katze" ausspuckt.

Jetzt wird Katie endlich wach. Schnell geht sie zum Stuhl, will wissen, was genau dort mit ihrem Stubentiger los ist.