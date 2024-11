Hund bleibt plötzlich stehen: Der kuriose Grund bringt so viele zum Lachen

Cheshire (England) - Nein, nein, nein. Dieser Name passt so gar nicht. Denn Jack Russell Terrier Hulk ist das genaue Gegenteil eines kraftstrotzenden grünen Monsters. Der kleine Hund erinnert eher an die Prinzessin auf der Erbse. Doch das hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel Millionen Klicks auf TikTok innerhalb weniger Tage zeigen.

Oje, was ist denn dem armen Rüden Hulk hier passiert? © Screenshot/TikTok/@hulkythejrt

Zu einer Zeit, als es die Ampel-Regierung noch gab und Kamala Harris von der US-Präsidentschaft träumte ging der ulkige Clip mit der Fellnase online.

In dem Video geht es um die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Denn: "Oh Schreck!" Hulk bleibt bei einem Spaziergang in der englischen Grafschaft Cheshire abrupt stehen

Vorsichtig hebt er seine rechte Vorderpfote. Es scheint eine Verletzung zu sein. Schnell kommt Frauchen Jess Irving (33) zu ihm. Doch bei genauerem Hinsehen kann sie Entwarnung geben.

Hulk klebt "nur" ein Blatt an der Pfote, das ihn offenbar so sehr stört, dass er leider nicht weiterlaufen kann. Zum Glück ist seine Besitzerin zur Stelle. Liebevoll entfernt sie das Blatt und tröstet ihren Fellfreund: "Armes Baby, was ist passiert?"

Allerdings agiert die Britin hinter seinem Rücken ganz anders.